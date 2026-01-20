Arbeiter beim Abbau von Strommast verletzt

Neuer Gynäkologie-Primar im Schwarzacher Spital
Norbert Maczo kommt
Beim Abbau alter 220kV-Masten wurde ein Arbeiter am Dienstag in Elsbethen verletzt. Kollegen seilten ihn ab. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann ins Spital.
Zu dem Arbeitsunfall kam es Dienstagvormittag im Ortsteil Oberwinkl. Der Arbeiter wurde beim Abbau eines Mastes von herabstürzenden Teilen getroffen und dabei eingeklemmt.
Kollegen brachten den Schwerverletzten in Sicherheit. Er wurde anschließend ins Salzburger Unfallspital geflogen.
