Golfclub für weitere 30 Jahre mit günstiger Pacht

Ein neuer Vertrag des exklusiven Golfclubs Salzburg-Kleßheim mit dem Land trat zum Jahreswechsel in Kraft. Künftig sind als Pacht exakt 62.717 Euro jährlich für den großzügigen Golfplatz mit 160.000 Quadratmeter Fläche fällig.
Durch interne Querelen hat der exklusive Golfclub Salzburg-Kleßheim zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. Mehrere Mitglieder kritisierten den Vorstand, andere wiederum stellten sich hinter die Klubführung. Turbulente Zeiten für die Golffreunde.
Die langfristige Zukunft des Klubs ist dafür seit kurzem gesichert. Mit Jahreswechsel ist der neue Pachtvertrag mit dem Land für die Flächen beim Schloss Kleßheim in Kraft getreten. Darüber brauchen sich die Mitglieder länger keine Sorgen mehr machen. Der Vertrag läuft neuerlich für 30 Jahre.
Für den 160.000 Quadratmeter großen Golfplatz, auf dem sich auch das Klubhaus samt Swimming Pool befindet, zahlt der Klub laut Beantwortung einer SPÖ-Anfrage im Landtag künftig exakt 62.717 Euro jährlich. Dazu kommt noch die Umsatzsteuer, die Wassergebühr und die Grundsteuer, die dem Golfklub weiterverrechnet werden.
Beitrag von Mitgliedern wird ebenfalls erhöht
Gegenüber dem alten – ebenfalls 30 Jahre geltenden – Vertrag ist das eine saftige Erhöhung. Zuvor waren es nicht einmal 14.000 Euro jährlich. Die Pacht hat sich fast verfünffacht. Angesichts der Lage im Grüngürtel der Stadt und der finanziellen Situation des Landes ist es immer noch eine sehr günstige Pacht.
„Das ist nach wie vor nicht angemessen“, sagt SPÖ-Landtagsabgeordnete Karin Dollinger. „Was für elitäre Kreise in diesem Land alles möglich ist, könnte man sich für einen Sozialverein nicht vorstellen“, ist Dollinger überzeugt.
Die Neuausschreibung für die Pacht lief nicht glatt, unterlegene Bieter kritisierten das Verfahren. Für die rund 600 Mitglieder in Salzburgs exklusivstem Golfklub dürfte es allerdings bald teurer werden. Der Mitgliedsbeitrag von aktuell knapp 1500 Euro jährlich soll aufgrund des neuen Pachtvertrages bald um 20 Prozent erhöht werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.