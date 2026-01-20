Golfclub für weitere 30 Jahre mit günstiger Pacht

Beitrag von Mitgliedern wird ebenfalls erhöht

Gegenüber dem alten – ebenfalls 30 Jahre geltenden – Vertrag ist das eine saftige Erhöhung. Zuvor waren es nicht einmal 14.000 Euro jährlich. Die Pacht hat sich fast verfünffacht. Angesichts der Lage im Grüngürtel der Stadt und der finanziellen Situation des Landes ist es immer noch eine sehr günstige Pacht.