Rund ums Mittelmeer

Eurowings fliegt ab Salzburg neue Destinationen an

Salzburg
20.01.2026 18:00
Eurowings erweitert das Programm ab Salzburg
Eurowings erweitert das Programm ab Salzburg(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die deutsche Fluglinie stellt ihr Sommerprogramm heuer mit Mittelmeer-Schwerpunkt auf. Zudem werden auch Reisepakete angeboten, in denen Flug und Kreuzfahrt ab Genua kombiniert sind. 

0 Kommentare

Im Sommer wird die deutsche Fluglinie wöchentliche Flugverbindungen nach Ibiza und Cagliari (Sardinien) anbieten.Auch Olbia im Norden der Insel wird weiterhin direkt ab Salzburg bedient.

Party-Fans setzten wohl eher auf diese Flugverbindung: Von Mitte Mai bis Ende Oktober geht es jeweils am Freitag nach Ibiza, der drittgrößten Insel der Balearen.

Von 29. August bis 7. November 2026 geht es erstmals ab Salzburg nach Genua. Besonders im Fokus soll hier die Zielgruppe der Kreuzfahrer stehen. Genua ist ein beliebter Einschiffungshafen für zahlreiche Schiffreisen im Mittelmeer.

Salzburg

