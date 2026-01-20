Bundesforste ziehen für 2025 Waldbilanz

Rund 53 Prozent (150.000 Festmeter) des Schadholzes in Salzburg wurden durch Schneebruch verursacht, weitere 20 Prozent (ca. 56.000 Festmeter) durch Windwürfe. Die Menge an Käferholz machte 2025 etwa ein Viertel (ca. 71.000 Festmeter) des Schadholzes aus. Die überwiegende Schadholzmenge resultiert dabei noch aus den Unwettern des Jahres 2024 – insbesondere aus dem Sturmtief im Herbst 2024. Die Aufarbeitungen zogen sich bis ins Jahr 2025.