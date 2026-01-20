Bundesforste ziehen für 2025 Waldbilanz

Die Bundesforste betreuen in Salzburg in Forstgebieten von Flachgau bis Innergebirg rund 200.000 Hektar Waldflächen. Für das Jahr 2025 wurde jetzt Bilanz gezogen.
In den Bundesforste-Gebieten in Salzburg wurden 477.000 Festmeter Holz geerntet, davon stammen rund 60 Prozent – das sind etwa 285.000 Festmeter Holz – aus der Aufarbeitung von Schadholz. Dieser Anteil liegt damit leicht über dem österreichweiten Durchschnitt der Bundesforste von der Hälfte der Gesamtmenge.
Rund 53 Prozent (150.000 Festmeter) des Schadholzes in Salzburg wurden durch Schneebruch verursacht, weitere 20 Prozent (ca. 56.000 Festmeter) durch Windwürfe. Die Menge an Käferholz machte 2025 etwa ein Viertel (ca. 71.000 Festmeter) des Schadholzes aus. Die überwiegende Schadholzmenge resultiert dabei noch aus den Unwettern des Jahres 2024 – insbesondere aus dem Sturmtief im Herbst 2024. Die Aufarbeitungen zogen sich bis ins Jahr 2025.
