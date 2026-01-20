Eder bei Windlotterie nur von Maruyama geschlagen

„Ich bin megahappy. Es war ein schwieriger Tag mit langen Wartezeiten und viel Wind aus allen Richtungen“, sagte Eder. „Es war jetzt nicht der fairste Wettkampf, aber ich bin gut durchgekommen und freue mich über den zweiten Platz.“ Auch ÖSV-Cheftrainer Thomas Diethart war zufrieden. „Es ist gut ausgegangen. Der Wettkampf ist relativ oft verschoben worden. Ein paar Reserven haben wir noch, aber im Großen und Ganzen sind wir positiv“, betonte er.