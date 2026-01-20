Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weltcup in Zao

Eder bei Windlotterie nur von Maruyama geschlagen

Ski Nordisch
20.01.2026 12:53
Lisa Eder
Lisa Eder(Bild: EPA/MARTIN DIVISEK)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lisa Eder ist beim Skisprung-Weltcup in Zao auf dem zweiten Platz gelandet. Die 24-jährige Salzburgerin musste sich am Dienstag bei einer Windlotterie mit wechselhaften Bedingungen auf der Normalschanze nur der japanischen Lokalmatadorin Nozomi Maruyama geschlagen geben. Eder hatte einen Rückstand von 15,4 Punkten auf Maruyama, die ihren sechsten Saisonsieg feierte. Dritte wurde die Deutsche Selina Freitag (-16,7) vor der slowenischen Weltcup-Dominatorin Nika Prevc (-16,9).

0 Kommentare

„Ich bin megahappy. Es war ein schwieriger Tag mit langen Wartezeiten und viel Wind aus allen Richtungen“, sagte Eder. „Es war jetzt nicht der fairste Wettkampf, aber ich bin gut durchgekommen und freue mich über den zweiten Platz.“ Auch ÖSV-Cheftrainer Thomas Diethart war zufrieden. „Es ist gut ausgegangen. Der Wettkampf ist relativ oft verschoben worden. Ein paar Reserven haben wir noch, aber im Großen und Ganzen sind wir positiv“, betonte er.

Eder sprang mit Weiten von 94,5 und 93,5 m zum achten Mal im Olympia-Winter aufs Podest, zum fünften Mal innerhalb kurzer Zeit wurde sie Zweite. Auf ihren ersten Einzel-Weltcupsieg muss die rot-weiß-rote Hoffnungsträgerin, die zur Halbzeit Vierte war, weiter warten. Maruyama überzeugte beim Bewerb mit langen Wartezeiten mit Sprüngen auf 101 und 92,5 m. Die Oberösterreicherin Julia Mühlbacher durfte sich als Achte über eine Top-Ten-Platzierung freuen. Am Mittwoch (8.15 Uhr/MEZ) findet in Zao ein weiterer Bewerb statt, ehe am Wochenende zwei Springen in Sapporo auf dem Programm stehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Winter
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
195.528 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.350 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
139.137 mal gelesen
Mehr Ski Nordisch
Weltcup in Zao
Eder bei Windlotterie nur von Maruyama geschlagen
Jetzt mitmachen
Skifliegen: VIP-Karten für den Kulm gewinnen!
Jetzt ist es amtlich
Fünffacher Weltmeister nicht im Olympia-Kader
Brüder jubeln
Johannes Lamparter bei Oftebro-Doppelsieg Vierter
Starker Auftritt
0,7 Sekunden fehlen Stadlober auf Sieg in Oberhof

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf