Marius Borg Høiby vor Gericht: Erste Tat mit 21?

7 Opfer, schwere Straftaten

Insgesamt gelten sieben Frauen als Opfer, unter ihnen Høiby ehemalige Freundin Nora Haukland und die Künstlerin Linni Meister. Die erste Tat soll er bereits im Dezember 2018 begangen haben. Die nächste, die in der Klageschrift zu finden sein soll, im Jahr 2023. In der Zeit dazwischen lebte Marius unter anderem in London.