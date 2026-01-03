Führerscheinloser raste bei Sperre auf Beamten zu

Drogentest verweigert

Der Autofahrer fuhr noch weiter, bevor er im Ortsgebiet von Rainbach gegen einen Baum krachte. Dann flüchtete er zu Fuß. Wenig später wurde er aber gefasst. Ein Alkotest ergab 0,36 Promille. Die Aufforderung zu einer klinischen Untersuchung wegen des Verdachts einer Suchtgiftbeeinträchtigung verweigerte er. Der junge Mann musste im Krankenhaus Freistadt medizinisch versorgt werden. Er wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie diverser Anzeigen nach dem Verkehrsrecht angezeigt.