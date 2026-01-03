Mit Probeführerschein im Rausch Unfall gebaut

Es ist nie eine gute Idee, betrunken Auto zu fahren. Aber wenn ein Probeführerscheinbesitzer mitten in der Nacht auf Schneefahrbahn mit gleich 2,2 Promille unterwegs ist, fordert er das Schicksal quasi heraus. Genauso kam es in der Nacht auf Samstag für einen 22-jährigen aus Peuerbach.