Mit Probeführerschein im Rausch Unfall gebaut

Es ist nie eine gute Idee, betrunken Auto zu fahren. Aber wenn ein Probeführerscheinbesitzer mitten in der Nacht auf Schneefahrbahn mit gleich 2,2 Promille unterwegs ist, fordert er das Schicksal quasi heraus. Genauso kam es in der Nacht auf Samstag für einen 22-jährigen aus Peuerbach.
Am Samstag fuhr ein 22-jähriger einheimischer Probeführerscheinbesitzer gegen 2 Uhr von Natternbach kommend in Fahrtrichtung Peuerbach. Dabei kam er auf der verschneiten Fahrbahn von der Straße ab und rutschte in ein angrenzendes Feld.
Andere Lenker riefen Polizei
Nachkommende Fahrzeuglenker alarmierten die Polizei. Beim Unfalllenker wurde ein Alkotest durchgeführt, der ergab 2,2 Promille. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden dem Alkolenker vorläufig abgenommen. Das beschädigte Auto musste abgeschleppt werden.
