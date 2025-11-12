Vorteilswelt
Deutsche Legende lobt

Draisaitl: „Herbie und VSV auf Augenhöhe mit KAC!“

Kärnten
12.11.2025 13:57
Holten 1995 mit den Kölner Haien die Deutsche Meisterschaft: Peter Draisaitl (li.), Herbert ...
Holten 1995 mit den Kölner Haien die Deutsche Meisterschaft: Peter Draisaitl (li.), Herbert Hohenberger und Thomas Brandl.(Bild: Eduard Bopp Sportfotografie)

Das 360. Derby zwischen VSV und KAC elektrisiert die Eishockeyfans in der Region schon jetzt. Und die Begeisterung schwappt hoch bis nach Deutschland! Denn dort drückt ein aktuell ganz großer Name des Sports seinem alten Freund für Freitag Abend (19.15 Uhr) die Daumen. . .

Gute Freunde kann niemand trennen. „Erst recht nicht, wenn sie gemeinsam auf dem Eis gestanden sind!“: Mit Peter Draisaitl (59) verbindet VSV-Sportdirektor Herbert Hohenberger (56) eine jahrzehntelange Freundschaft.

Vater von NHL-Megastar
Bei den Kölner Haien spielten sie vier Jahre lang zusammen, wurden 1995 Deutscher Meister. Anschließend arbeiteten der flinke Stürmer und der harte Verteidiger für die DEL-Klubs Nürnberg (2011) und Krefeld (2022) in verschiedenen Funktionen im Gespann. Klar, dass Peter, der Vater von NHL-Megastar Leon Draisaitl (30, Edmonton Oilers), den Weg von „Herbie“ in Villach verfolgt!

„Wie er den Krebs besiegt hat. . .“
„Ich gucke genau hin, was er mit dem VSV macht. Einfach erfreulich! Mit dem KAC ist man im Derby am Freitag mindestens auf Augenhöhe. Das ist Herbies Verdienst!“, spricht ihm Peter Mut zu: „Mit seiner Positivität, wie er den Job und das Leben begreift – Beweis ist doch allein, wie schnell er den Krebs besiegt hat.“

Peter ist Vater von NHL-Megastar Leon Draisaitl (Edmonton Oilers).
Peter ist Vater von NHL-Megastar Leon Draisaitl (Edmonton Oilers).(Bild: Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.)

Peter Draisaitl kritisiert Vermarktung der Liga
Hintergrund: Hohenberger wurde 2018 wegen eines aggressiven Prostatakarzinoms operiert – ein Jahr später stand er wieder als Coach an der Bande. „Und jetzt“, weiß sein Freund, „ist er da, wo er sein wollte.“

Als Krefelder Sportdirektor ließ Draisaitl den Kumpel trotz gültigen Vertrags Ende 2024 gen Kärnten ziehen. „Es war sein großer, ehrlicher Traum, zu Hause für seinen Klub arbeiten zu können. Dem wollten wir nicht im Weg stehen.“

„Niveau wird unterschätzt“
Sportlich war es ohnehin kein Rückschritt, so Draisaitl, der die Liga aus seiner eigenen Trainerzeit bei den Bratislava Capitals (2021) kennt: „Das Niveau wird unterschätzt! Viele wissen nicht, dass da richtig gutes Hockey gespielt wird. Die Liga hat das Potenzial, sich viel besser zu vermarkten!“

Peter Draisaitl trainierte 2021 die Bratislava Capitals.
Peter Draisaitl trainierte 2021 die Bratislava Capitals.(Bild: GEPA)

„Drücke ihm die Daumen“
Ob sich die Wege der Beiden noch einmal zum vierten Mal kreuzen werden? Peter schmunzelt: „Der Kontakt bleibt. Ich drücke Herbie speziell am Freitag fürs Derby gegen den KAC die Daumen – und komme sicher bald vorbei. . .“

Porträt von Markus Krücken
Markus Krücken
Kärnten

