Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Erst der Beginn“

Für die Grünen herrscht jetzt Alarmstufe Rot

Wien
11.11.2025 14:57
WIens Parteichefin der Grünen, Judith Pühringer, sieht das soziale Wien in Aufruhr
WIens Parteichefin der Grünen, Judith Pühringer, sieht das soziale Wien in Aufruhr(Bild: Jöchl Martin)

Wegen der Sparpläne der Stadt sehen die Ökos nun die sozialen Errungenschaften in Gefahr.

0 Kommentare

Bei den Grünen schrillen jetzt die Alarmglocken. Der Grund: die bisher bekannt gewordenen Einsparungen der Stadt Wien im Sozialbereich. Jedes Ressort muss – wie berichtet - 10 bis 15 Prozent kürzen.

Betroffen davon sind Programme in der Arbeitsmarktförderung wie etwa das Projekt P.I.L.O.T., das junge Erwachsene mit Behinderung unterstützt. Auch das Jugendcollege soll gefährdet sein. Zielgruppe sind hier rund 7200 Jugendliche und junge Erwachsene mit Asylstatus oder subsidiärem Schutz, die derzeit Mindestsicherung beziehen. Durch das Jugendcollege soll ihre Integration in Ausbildung und Arbeitsmarkt beschleunigt und ein längerer Leistungsbezug vermieden werden.

Zitat Icon

Stellt man sich Wien wie ein Haus vor, dann reißt die Stadt darin gerade einfach die tragenden Säulen ein. Es wird gespart: ohne jeden Plan, ohne jedes Ziel und ohne Herz. Es herrscht Alarmstufe Rot.

Wiens Grünen-Chefin Judith Pühringer

Bild: Jöchl Martin

In der Suchthilfe werden bis zu 50 Prozent gekürzt. Auch Pflegeeinrichtungen würden bald weniger Geld bekommen. „Das ist ein Kahlschlag im Wiener Sozialbereich und es ist erst der Beginn“, warnt Judith Pühringer, grüne Parteichefin. Das Budget werde ja gerade erst erstellt. Die Stadtregierung sei gerade dabei, das Erbe des roten Wiens zu zerstören. Doch wo wollen die Ökos dann sonst sparen?

„Großprojekte stoppen und hinterfragen“
Da gebe es genug Alternativen, wie Pühringer und Gemeinderat David Ellensohn (Grüne) betonen. Zum Beispiel eine Leerstandsabgabe, die zweistellige Millionenbeträge lukrieren könnte oder etwa eine Zweitwohnsitzabgabe. Auch die Verteilungsfrage gehöre gestellt, fordert die grüne Parteivorsitzende. In Wien, aber auch im Bund. Stichwort: Vermögens- und Erbschaftssteuer. Großprojekte wie die neue Eventarena oder das Busterminal müssten gestoppt und hinterfragt werden, so die Grünen. Skurril: Pühringers Vorgängerin Maria Vassilakou hätte es in ihrer Amtszeit als Verkehrsstadträtin viele Jahre lang selbst in der Hand gehabt, endlich den neuen Busbahnhof zu errichten.

Lesen Sie auch:
Die Stadt Wien muss auch bei der Mindestsicherung für gewisse Flüchtlinge Millionen einsparen.
Andere sollen sparen
Asyl-Lobby will weiter die volle Sozialhilfe haben
27.10.2025
Kürzungen, Gebühren
Das werden die Wiener in ihrer Geldbörse spüren
14.10.2025

Betriebsräte des Sucht- und Drogenhilfenetzwerks haben für übermorgen, Donnerstag, zu einer Protestkundgebung vor dem Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) aufgerufen. In der nächsten Gemeinderatssitzung wollen die Ökos eine dringliche Anfrage an Bürgermeister Ludwig (SPÖ) stellen.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
5° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
5° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
5° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
4° / 12°
Symbol stark bewölkt
Wien 21. Floridsdorf
2° / 13°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
180.806 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
122.528 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
107.478 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
730 mal kommentiert
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Wien
„Erst der Beginn“
Für die Grünen herrscht jetzt Alarmstufe Rot
Kopfverletzungen
Schwerer Rad-Crash in Wien: Mann kämpft um Leben
Fahndung in Wien
Für Bier und Bares: Mann zückt in Supermarkt Waffe
Strafen zu gering
Lohndumping als profitables Geschäftsmodell
Stimmung schlug um
Streit im Rausch endete mit Messerstich in Brust
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf