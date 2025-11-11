Für die Grünen herrscht jetzt Alarmstufe Rot

Bei den Grünen schrillen jetzt die Alarmglocken. Der Grund: die bisher bekannt gewordenen Einsparungen der Stadt Wien im Sozialbereich. Jedes Ressort muss – wie berichtet - 10 bis 15 Prozent kürzen.

Betroffen davon sind Programme in der Arbeitsmarktförderung wie etwa das Projekt P.I.L.O.T., das junge Erwachsene mit Behinderung unterstützt. Auch das Jugendcollege soll gefährdet sein. Zielgruppe sind hier rund 7200 Jugendliche und junge Erwachsene mit Asylstatus oder subsidiärem Schutz, die derzeit Mindestsicherung beziehen. Durch das Jugendcollege soll ihre Integration in Ausbildung und Arbeitsmarkt beschleunigt und ein längerer Leistungsbezug vermieden werden.