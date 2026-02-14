Vorteilswelt
Knallharte Analyse

„Zu wenig!“ ÖSV-Pechvogel geht erneut leer aus

Olympia
14.02.2026 14:46
Stefan Brennsteiner ging im RTL leer aus.
Stefan Brennsteiner ging im RTL leer aus.(Bild: Christof Birbaumer)
In der Vergangenheit hatte Stefan Brennsteiner bei Großereignissen viel Pech gehabt, am Samstag war es beim Olympia-Riesentorlauf schlichtweg „zu wenig“, so die knallharte Analyse des Österreichers.

„Ich habe mich eigentlich gut gefühlt“, meinte Brennsteiner im Zielraum. „Aber unten bin ich dann ein, zwei Tore schlampig gefahren, das hat mir sehr viel Zeit gekostet.“ Am Ende landete er als bester Österreicher auf Rang acht und verpasste die Medaillenränge klar.

Stefan Brennsteiner
Stefan Brennsteiner(Bild: Christof Birbaumer)

„Ich habe viel probiert, aber das war heute leider zu wenig“, so Brennsteiner. 

Kein Glück bei Grossereignissen
Zuvor hatte er bei Grossereignissen oft Pech gehabt. Olympia 2018 in Pyeongchang: Kreuzbandriss, sein insgesamt vierter. Olympia 2022 in Peking: Schwerer Fehler kurz vor dem Ziel – und das nach Halbzeitrang zwei, auf Medaillenkurs liegend.

Lesen Sie auch:
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Keine ÖSV-Medaille
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
14.02.2026
Ungekrönt
Superstar Odermatt reist ohne Gold von Olympia ab
14.02.2026

WM 2023 in Courchevel: Platz 4, sowohl in Riesentorlauf als auch Teambewerb. Bei der Heim-WM im Vorjahr in Saalbach ging ihm nach wenigen Sekunden der Ski auf – ohne eigenes Verschulden.

Olympia
14.02.2026 14:46
Folgen Sie uns auf