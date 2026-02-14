„Zu wenig!“ ÖSV-Pechvogel geht erneut leer aus

In der Vergangenheit hatte Stefan Brennsteiner bei Großereignissen viel Pech gehabt, am Samstag war es beim Olympia-Riesentorlauf schlichtweg „zu wenig“, so die knallharte Analyse des Österreichers.
„Ich habe mich eigentlich gut gefühlt“, meinte Brennsteiner im Zielraum. „Aber unten bin ich dann ein, zwei Tore schlampig gefahren, das hat mir sehr viel Zeit gekostet.“ Am Ende landete er als bester Österreicher auf Rang acht und verpasste die Medaillenränge klar.
„Ich habe viel probiert, aber das war heute leider zu wenig“, so Brennsteiner.
Kein Glück bei Grossereignissen
Zuvor hatte er bei Grossereignissen oft Pech gehabt. Olympia 2018 in Pyeongchang: Kreuzbandriss, sein insgesamt vierter. Olympia 2022 in Peking: Schwerer Fehler kurz vor dem Ziel – und das nach Halbzeitrang zwei, auf Medaillenkurs liegend.
WM 2023 in Courchevel: Platz 4, sowohl in Riesentorlauf als auch Teambewerb. Bei der Heim-WM im Vorjahr in Saalbach ging ihm nach wenigen Sekunden der Ski auf – ohne eigenes Verschulden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.