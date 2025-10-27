Asyl-Lobby will weiter die volle Sozialhilfe haben

Wien muss sparen, das Budget wird zu einem tiefroten Loch ohne Wiederkehr für viele Projekte, die lange ein Teil der Stadt waren (Stichwort 365-Euro-Jahreskarte für die Öffis). Auch bei der Mindestsicherung sind die rosigen Zeiten vorbei, Ausgaben in der Höhe von 1,2 Milliarden Euro pro Jahr nicht mehr zu stemmen.