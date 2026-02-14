Vorteilswelt
Bankraub in Graz-Andritz: Wer kennt diesen Mann?

Steiermark
14.02.2026 14:20
Die Polizei sucht diesen Mann, der mit dieser Tasche eine Bank ausgeraubt hat
Die Polizei sucht diesen Mann, der mit dieser Tasche eine Bank ausgeraubt hat(Bild: Krone KREATIV/LPD Stmk)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Seit Mittwoch ermittelt das Landeskriminalamt Steiermark zu einem Raubüberfall auf eine Steiermärkische Sparkasse in Graz-Andritz. Jetzt wurden weitere Fahndungsfotos veröffentlicht.

Am Mittwoch gegen 15.45 Uhr erlebten fünf Bankangestellte in Graz-Andritz einen Albtraum: Ein Mann bedrohte sie zuerst mit einer Pistole, dann zwang er eine Frau, ihre Kollegen mit Klebeband an Sessel zu fesseln und ihre Augen mit einer Haube zu verdecken. Bevor der Täter selbst die letzte Angestellte fesselte, nötigte er diese zur Öffnung des Tresors und forderte den Zugang zu den Kundenschließfächern. Er flüchtete mit einer Beute – bis dato, drei Tage später, fehlt von ihm jede Spur. 

Die Polizei sucht diesen Mann
Die Polizei sucht diesen Mann(Bild: LPD Stmk)

Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Graz angeordnet, noch mehr Fotos von dem Unbekannten zu veröffentlichen. Einerseits sieht man darauf den Mann mit Perücke, FFP2-Maske und Kappe; andererseits hat die Polizei auch Fotos von der schwarzen Slazenger-Sporttasche (Modell Wheel Holdall) mit Rollen zur Verfügung gestellt, die er getragen hat. 

Lesen Sie auch:
Nach dem Räuber der Bankfiliale in Graz-Andritz wird weiter gefahndet.
Krone Plus Logo
„Krone“ kennt Details
Gefesselt: So lief der Banküberfall in Graz ab!
12.02.2026
Fahndungsfoto
Banküberfall in Graz: Polizei nennt Täter-Details
12.02.2026
Auf der Flucht
Banküberfall in Graz: Polizei fahndet nach Täter
11.02.2026

Plattenförmige Ohrringe und steirischer Dialekt
Die aktualisierte Personenbeschreibung: „Beim Täter soll es sich um einen etwa 185 bis 195 cm großen Mann im Alter zwischen 25 und 50 Jahren handeln. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Jeans und einer schwarzen Kappe bekleidet. Maskiert war der Mann mit schlanker Statur und hellem Hauttyp, mit einer blonden Perücke, einer randlosen Sonnenbrille in den Farben Orange/Rot sowie einer weißen FFP2-Maske. Er trug flache Steckohrringe in Plattenform. Er sprach in steirischem Dialekt mit eher hoher Stimmlage.“

Hinweise zur Person oder zur Tat bzw. der anschließenden Flucht sind an das Landeskriminalamt Steiermark unter 059133/60-3333 erbeten.

