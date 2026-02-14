Bankraub in Graz-Andritz: Wer kennt diesen Mann?

Am Mittwoch gegen 15.45 Uhr erlebten fünf Bankangestellte in Graz-Andritz einen Albtraum: Ein Mann bedrohte sie zuerst mit einer Pistole, dann zwang er eine Frau, ihre Kollegen mit Klebeband an Sessel zu fesseln und ihre Augen mit einer Haube zu verdecken. Bevor der Täter selbst die letzte Angestellte fesselte, nötigte er diese zur Öffnung des Tresors und forderte den Zugang zu den Kundenschließfächern. Er flüchtete mit einer Beute – bis dato, drei Tage später, fehlt von ihm jede Spur.