Immer mehr große Hunde landen in den Tierheimen

Der Staffordshireterrier „Chicco“ mit dem treuen Blick hat absolut nichts falsch gemacht, „im Gegenteil, er ist reizend, so anhänglich, loyal und lieb“, sagt Susanne Bräuer vom Landestierheim in der Grazer Grabenstraße. „Es ist einfach nur sein Herrl gestorben.“ Jetzt sitzt der Vierbeiner seit März im Heim – und wird es vielleicht bis zum Tod nicht mehr verlassen.