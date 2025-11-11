Immer mehr große Hunde landen in den Tierheimen

Was für ein entsetzlicher Vorfall: Ein Rottweiler biss ein zehn Monate altes Baby, das vom Vater vor der Brust getragen wurde, in einem Waldstück in Lannach. Zusätzlich zur Tragik für das Kleinkind bringt das auch noch großen Hunden in steirischen Heimen – wie jenen unten in der Story – eine noch düstere Zukunft.
Der Staffordshireterrier „Chicco“ mit dem treuen Blick hat absolut nichts falsch gemacht, „im Gegenteil, er ist reizend, so anhänglich, loyal und lieb“, sagt Susanne Bräuer vom Landestierheim in der Grazer Grabenstraße. „Es ist einfach nur sein Herrl gestorben.“ Jetzt sitzt der Vierbeiner seit März im Heim – und wird es vielleicht bis zum Tod nicht mehr verlassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.