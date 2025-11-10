Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Viele Flüge gestrichen

Shutdown: USA droht Reise-Kollaps vor Thanksgiving

Außenpolitik
10.11.2025 14:56
Die zahlreichen Flugstreichungen nehmen ein immer größeres Ausmaß an – und das just vor einer ...
Die zahlreichen Flugstreichungen nehmen ein immer größeres Ausmaß an – und das just vor einer der wichtigsten Feierlichkeiten in den Staaten.(Bild: AFP/JOSEPH PREZIOSO)

Der längste Regierungsstillstand in der Geschichte der USA trifft Reisende mit immer stärkerer Wucht: Allein am heutigen Montag fallen fast 1500 Flugverbindungen aus, mehr als 8600 weitere haben Verspätung. Der Grund: Fluglotsen verlassen scharenweise ihren Dienst – weil sie kein Gehalt bekommen.

0 Kommentare

Die Auswirkungen des teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte erreichen eine neue Dimension. Laut der Webseite „FlightAware“ sind am Montag insgesamt fast 1500 nationale und internationale Flugverbindungen gestrichen worden. Bereits am Wochenende waren mehr als 4500 Flüge ausgefallen.

Bundesbedienstete erhalten kein Gehalt
Die Ursache liegt im festgefahrenen Haushaltsstreit zwischen Demokraten und Republikanern im US-Kongress. Als Folge des Shutdowns erhalten viele Bundesbedienstete derzeit kein Gehalt – darunter auch die Fluglotsen. US-Verkehrsminister Sean Duffy bezifferte das Ausmaß in mehreren Posts auf der Plattform X (vormals Twitter): täglich schieden derzeit 15 bis 20 Fluglotsen aus dem Dienst aus, weil sie nicht bezahlt würden. Normalerweise liege diese Zahl bei vier pro Tag.

Regierung macht Opposition für Stillstand verantwortlich
„Es ist ganz einfach: Wenn die Demokraten 14 Mal gegen die Bezahlung von Fluglotsen stimmen, ist es schwer, sie zum Bleiben zu bewegen“, schrieb Duffy und machte damit die Opposition für die Situation verantwortlich. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump argumentiert, die Demokraten blockierten die Lösung des Problems.

Neben den Fluglotsen sind auch Abläufe bei der US-Luftfahrtbehörde FAA und beim Bodenpersonal an Flughäfen betroffen. Die FAA kündigte bereits an, die Flugbewegungen zunächst um etwa vier Prozent zu reduzieren. Bis Mitte des Monats könnten es bis zu zehn Prozent werden, sofern sich an der Haushaltslage nichts ändert.

Lesen Sie auch:
Shutdown in den USA
Tausende Flugausfälle – nun seltene Sondersitzung
09.11.2025
US-Shutdown
Trump-Regierung will Lebensmittelhilfe kürzen
09.11.2025
Absoluter Rekord
US-Bürger leiden immer mehr unter dem Shutdown
05.11.2025

Thangsgiving-Chaos droht
Am Sonntagabend Ortszeit gab es einen ersten Hoffnungsschimmer: Der Senat votierte mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Dies ist jedoch lediglich eine erste Hürde im Parlament zur Beendigung des Shutdowns. Beim aktuellen Streit geht es um Einschnitte im Gesundheitswesen.

Die Situation verschärft die Sorgen mit Blick auf das Ende November anstehende Thanksgiving-Fest. Zu diesem wichtigsten Familienfeiertag in den USA reisen traditionell Millionen Menschen quer durchs Land – in den weitläufigen Vereinigten Staaten oft mit dem Flugzeug.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
170.035 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
111.787 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
103.745 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Außenpolitik
Überraschung beim BSW
Sahra Wagenknecht gibt Parteispitze ab
„Mauern beenden“
Trotz Teilrückzug: Mahrers Gegner weiter angriffig
Strenge Auflagen
Nach nur 3 Wochen: Sarkozy aus Haft entlassen
Viele Flüge gestrichen
Shutdown: USA droht Reise-Kollaps vor Thanksgiving
Gnadenlos ausgepfiffen
Trumps Polit-Show verpufft: Buhrufe statt Applaus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf