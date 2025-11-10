Shutdown: USA droht Reise-Kollaps vor Thanksgiving

Der längste Regierungsstillstand in der Geschichte der USA trifft Reisende mit immer stärkerer Wucht: Allein am heutigen Montag fallen fast 1500 Flugverbindungen aus, mehr als 8600 weitere haben Verspätung. Der Grund: Fluglotsen verlassen scharenweise ihren Dienst – weil sie kein Gehalt bekommen.
Die Auswirkungen des teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte erreichen eine neue Dimension. Laut der Webseite „FlightAware“ sind am Montag insgesamt fast 1500 nationale und internationale Flugverbindungen gestrichen worden. Bereits am Wochenende waren mehr als 4500 Flüge ausgefallen.
Bundesbedienstete erhalten kein Gehalt
Die Ursache liegt im festgefahrenen Haushaltsstreit zwischen Demokraten und Republikanern im US-Kongress. Als Folge des Shutdowns erhalten viele Bundesbedienstete derzeit kein Gehalt – darunter auch die Fluglotsen. US-Verkehrsminister Sean Duffy bezifferte das Ausmaß in mehreren Posts auf der Plattform X (vormals Twitter): täglich schieden derzeit 15 bis 20 Fluglotsen aus dem Dienst aus, weil sie nicht bezahlt würden. Normalerweise liege diese Zahl bei vier pro Tag.
Regierung macht Opposition für Stillstand verantwortlich
„Es ist ganz einfach: Wenn die Demokraten 14 Mal gegen die Bezahlung von Fluglotsen stimmen, ist es schwer, sie zum Bleiben zu bewegen“, schrieb Duffy und machte damit die Opposition für die Situation verantwortlich. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump argumentiert, die Demokraten blockierten die Lösung des Problems.
Neben den Fluglotsen sind auch Abläufe bei der US-Luftfahrtbehörde FAA und beim Bodenpersonal an Flughäfen betroffen. Die FAA kündigte bereits an, die Flugbewegungen zunächst um etwa vier Prozent zu reduzieren. Bis Mitte des Monats könnten es bis zu zehn Prozent werden, sofern sich an der Haushaltslage nichts ändert.
Thangsgiving-Chaos droht
Am Sonntagabend Ortszeit gab es einen ersten Hoffnungsschimmer: Der Senat votierte mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Dies ist jedoch lediglich eine erste Hürde im Parlament zur Beendigung des Shutdowns. Beim aktuellen Streit geht es um Einschnitte im Gesundheitswesen.
Die Situation verschärft die Sorgen mit Blick auf das Ende November anstehende Thanksgiving-Fest. Zu diesem wichtigsten Familienfeiertag in den USA reisen traditionell Millionen Menschen quer durchs Land – in den weitläufigen Vereinigten Staaten oft mit dem Flugzeug.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.