Shutdown: USA droht Reise-Kollaps vor Thanksgiving

Bundesbedienstete erhalten kein Gehalt

Die Ursache liegt im festgefahrenen Haushaltsstreit zwischen Demokraten und Republikanern im US-Kongress. Als Folge des Shutdowns erhalten viele Bundesbedienstete derzeit kein Gehalt – darunter auch die Fluglotsen. US-Verkehrsminister Sean Duffy bezifferte das Ausmaß in mehreren Posts auf der Plattform X (vormals Twitter): täglich schieden derzeit 15 bis 20 Fluglotsen aus dem Dienst aus, weil sie nicht bezahlt würden. Normalerweise liege diese Zahl bei vier pro Tag.