Real-Boss wollte statt Alonso deutschen Star-Coach

Bei Real Madrid brodelt's gewaltig! Wie die spanische Zeitung „Sport“ berichtet, wollte Präsident Florentino Pérez Erfolgscoach Jürgen Klopp als Nachfolger von Carlo Ancelotti – und nicht Xabi Alonso.
Trotz Tabellenführung kritisierte Pérez zuletzt Trainer Alonso in aller Öffentlichkeit. Er sehe keine Weiterentwicklung, keine Rotation, zu wenig Pressing und keine Innovation. Ja, der Real-Präsident sieht sich sogar darin bestätigt, dass Alonso nicht die richtige Wahl gewesen sei.
Red Bull war schneller
Schließlich war Leverkusen Meister-Trainer nie die erste Wahl von Pérez. Klopp war sein Wunschkandidat – und dies bekräftigte der 77-jährige Spanier nun öffentlich. Doch der ehemalige Liverpool-Trainer sagte aufgrund seiner neuen Beschäftigung als „Global Head of Soccer“ bei Red Bull ab. Also ließ sich Pérez von Beratern und Real-Vertrauten überreden ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.