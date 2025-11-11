Vorteilswelt
In Madrid brodelt‘s

Real-Boss wollte statt Alonso deutschen Star-Coach

Fußball International
11.11.2025 18:37
Florentino Pérez
Florentino Pérez(Bild: EPA/FERNANDO ALVARADO)

Bei Real Madrid brodelt's gewaltig! Wie die spanische Zeitung „Sport“ berichtet, wollte Präsident Florentino Pérez Erfolgscoach Jürgen Klopp als Nachfolger von Carlo Ancelotti – und nicht Xabi Alonso.

Trotz Tabellenführung kritisierte Pérez zuletzt Trainer Alonso in aller Öffentlichkeit. Er sehe keine Weiterentwicklung, keine Rotation, zu wenig Pressing und keine Innovation. Ja, der Real-Präsident sieht sich sogar darin bestätigt, dass Alonso nicht die richtige Wahl gewesen sei.

Jürgen Klopp
Jürgen Klopp(Bild: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool)
Lesen Sie auch:
Xabi Alonso (re.) gerät in Madrid offenbar unter Druck – und das trotz starker Ergebnisse.
Warum Ärger herrscht
Brisanter Bericht! Star-Revolte bei Real Madrid?
30.10.2025
Weltmeister-Goldtor
Liverpool gewinnt Mega-Hit gegen Real Madrid
04.11.2025

Red Bull war schneller
Schließlich war Leverkusen Meister-Trainer nie die erste Wahl von Pérez. Klopp war sein Wunschkandidat – und dies bekräftigte der 77-jährige Spanier nun öffentlich. Doch der ehemalige Liverpool-Trainer sagte aufgrund seiner neuen Beschäftigung als „Global Head of Soccer“ bei Red Bull ab. Also ließ sich Pérez von Beratern und Real-Vertrauten überreden ...

