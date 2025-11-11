Österreicher weist Schuld an Disco-Unglück zurück

Er sei an den Umbauarbeiten im Jahr 2013 nicht beteiligt gewesen, da er den Club erst 2021 übernommen habe, sagte der Mann. Die Stadt Palma hat diese Arbeiten später als illegal eingestuft. Beim Anhörungstermin versicherte der Beschuldigte, er sei weder vom Rathaus noch von einer anderen Behörde auf Unregelmäßigkeiten hingewiesen worden. Bei den Ermittlungen wurde festgestellt, dass das Lokal des Österreichers keine Betriebslizenz für die eingestürzte Balkonterrasse hatte. Die Struktur sei nicht begehbar, eine zu große Belastung habe zum Einsturz geführt, hieß es in einem Polizeibericht (siehe Video oben).