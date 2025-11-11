Helene Fischer meldet sich aus Babypause zurück

In diesem Jahr möchte sie weiterhin „so viel Zeit wie möglich mit meiner kleinen Familie verbringen“. Helene Fischer ist seit 2021 mit dem Luftakrobaten Thomas Seitel verheiratet, mit dem sie in ihren Bühnenshows zusammenarbeitet. Gemeinsam haben sie zwei kleine Töchter, die Geburt der zweiten verkündete die Sängerin, Tänzerin und Moderatorin im August.