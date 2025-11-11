Vorteilswelt
„Kostbare Zeit“

Helene Fischer meldet sich aus Babypause zurück

Society International
11.11.2025 18:23
Sängerin Helene Fischer wird im kommenden Jahr auf große Open-Air-Tournee gehen.
Sängerin Helene Fischer wird im kommenden Jahr auf große Open-Air-Tournee gehen.(Bild: APA/EVA MANHART)

Die deutsche Sängerin Helene Fischer hat sich nach der Geburt ihrer zweiten Tochter aus der Babypause zurückgemeldet. „Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben“, schrieb sie auf ihren Social-Media-Kanälen.

0 Kommentare

In diesem Jahr möchte sie weiterhin „so viel Zeit wie möglich mit meiner kleinen Familie verbringen“. Helene Fischer ist seit 2021 mit dem Luftakrobaten Thomas Seitel verheiratet, mit dem sie in ihren Bühnenshows zusammenarbeitet. Gemeinsam haben sie zwei kleine Töchter, die Geburt der zweiten verkündete die Sängerin, Tänzerin und Moderatorin im August.

Im kommenden Jahr muss die Familie aber wohl zurückstecken, denn Fischer hat große Pläne: Sie will auf Open-Air-Tournee gehen und ihr 20. Bühnenjubiläum feiern. Die 41-Jährige verriet bereits, dass es in den Stadien eine 360-Grad-Bühne und Laufstege geben werde.

Hier sehen Sie das Posting von Helene Fischer:

„Ihr Lieben, 2026 wird unser Sommer“, schrieb sie an ihre Fans. „Seit 20 Jahren stehe ich voller Leidenschaft auf der Bühne. So viele unvergessliche Momente und Songs, die mich seither begleiten. Das muss gefeiert werden, und zwar mit euch.“

Lesen Sie auch:
Manager Klaus Leutgeb
Er kennt das Geheimnis von Helene Fischers Erfolg
27.08.2025
„Nicht zu übersehen“
Bericht: Süße Babynews bei Helene Fischer
07.06.2025

Helene Fischer ist mit mehr als 18 Millionen verkauften Tonträgerinnen eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Bekannte Songs sind etwa „Atemlos durch die Nacht“, „Herzbeben“ und „Achterbahn“. Ihre Konzerte sind unter anderem für spektakuläre Akrobatik bekannt, Fischer hatte schon mehrere Unfälle.

