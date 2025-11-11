Vergewaltiger: „Es war eine Freundschaft plus“

Im Jänner dann die nächste Tat. Nach einem Spielenachmittag zu dritt in der Wohnung des Angeklagten fällt dieser später im Schlafzimmer erneut über die junge Frau her und vergewaltigt sie. Anschließend begleitet er die Gepeinigte noch zum Bus und schreibt ihr wenig später, dass es ihm leidtue und er sie ja nicht zum Sex zwingen wolle. Kurz darauf verschickt er zwei Nacktfotos der 17-Jährigen an deren Mutter und Schwester. Als sich der 26-Jährige und das Mädchen im März zu einer Aussprache treffen und er ihr dabei einen Faustschlag gegen die Rippen versetzt, zeigt sie den Mann an.

„Ich wollte, dass sie glücklich ist“

In der Verhandlung am Dienstag bekannte sich der Vorarlberger zunächst nicht schuldig. Auf Nachfrage der Richterin, weshalb er Sex mit der Jugendlichen hatte, wo er doch Bedenken aufgrund ihres Alters gehegt habe, antwortete er: „Ich wollte, dass sie glücklich ist.“ Dass er ihr den sexuellen Missbrauch nach der Weihnachtsfeier verschwieg, habe er als Scherz empfunden: „Sie kennt meinen Humor.“ Im Zuge der „Freundschaft plus“ habe er zudem für den Sex mit ihr jeweils 20 Euro bezahlt.