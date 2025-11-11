Unternehmer laufen Sturm gegen ihre eigene Kammer

Trotz erster persönlicher Konsequenzen des WKO-Chefs Harald Mahrer schlägt der Kammer statt Verständnis nun offener Zorn entgegen. „Der Zeitpunkt ist der schlechteste überhaupt“, sagt etwa der Gmundner Sporthändler Karl Kaltenbrunner gegenüber dem Ö1-„Morgenjournal: „Wenn man überall predigt, man müsse sparen, und sich selbst dann vier Prozent mehr gönnt, ist das einfach heftig.“ Er ist mit dieser Meinung längst nicht allein: Ein Rundruf des Senders unter Unternehmern zeigt, dass viele das Vertrauen in die Kammer verloren haben.