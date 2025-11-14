Wo jetzt Roboter echte Streichelzoo-Tiere ersetzen

Der erste komplett elektronische Streichelzoo lädt dazu ein, mit Roboter-Meerschweinchen zu kuscheln. Werden unsere Kinder in Zukunft auf diese Weise Vierbeinern begegnen? Aus Tierschutz-Sicht scheint das einige Vorteile zu haben.
In einem Streichelzoo können Besucher in den direkten Kontakt mit handzahmen Tieren gehen – oft mit Ziegen, Schafen oder Kaninchen. Vor allem Kindern soll dadurch ermöglicht werden, Vierbeiner aus der Nähe kennenzulernen und mit ihnen zu interagieren. In Österreich muss es Dutzende dieser Einrichtungen geben, oft in größeren Zoos, auf Bauernhöfen oder in Parks.
