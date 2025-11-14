Wo jetzt Roboter echte Streichelzoo-Tiere ersetzen

In einem Streichelzoo können Besucher in den direkten Kontakt mit handzahmen Tieren gehen – oft mit Ziegen, Schafen oder Kaninchen. Vor allem Kindern soll dadurch ermöglicht werden, Vierbeiner aus der Nähe kennenzulernen und mit ihnen zu interagieren. In Österreich muss es Dutzende dieser Einrichtungen geben, oft in größeren Zoos, auf Bauernhöfen oder in Parks.