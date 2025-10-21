Vorteilswelt
Vier Schwerverletzte

Ein Todesopfer nach „Mini-Tornado“ nahe Paris

Ausland
21.10.2025 06:47
Zahlreiche Einsatzkräfte waren im Einsatz. Archivbild
Zahlreiche Einsatzkräfte waren im Einsatz. Archivbild(Bild: AFP/THOMAS SAMSON (Archivbild))

Ein junger Bauarbeiter (23) ist nahe Paris durch einen Tornado ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden schwer verletzt.

0 Kommentare

Rund zehn Gemeinden im Norden der französischen Hauptstadt waren von dem „Mini-Tornado“ betroffen, so der örtliche Präfekt Philippe Court.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Toten um einen 23-Jährigen. Den Behörden zufolge stürzten Kräne um, Dächer seien abgedeckt worden.

