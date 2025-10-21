Vier Schwerverletzte
Ein Todesopfer nach „Mini-Tornado“ nahe Paris
Ein junger Bauarbeiter (23) ist nahe Paris durch einen Tornado ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden schwer verletzt.
Rund zehn Gemeinden im Norden der französischen Hauptstadt waren von dem „Mini-Tornado“ betroffen, so der örtliche Präfekt Philippe Court.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Toten um einen 23-Jährigen. Den Behörden zufolge stürzten Kräne um, Dächer seien abgedeckt worden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.