Lionel Messi überrascht Fans in heißem Musik-Video

Ja, wer blitzte denn da ins Video? Fußball-Superstar Lionel Messi spielte im neuen Musik-Video von Tini Stössel mit – aber sehen Sie selbst im Video oben.
Tini ist in Südamerika ein Mega-Star, sang auch schon mit Coldplay – und war einst mit Weltmeister Rodrigo de Paul liiert. Der war es wohl auch, der den Video-Dreh mit seinem Team-Kollegen eingefädelt hatte.
Fest steht: Die Fans sind von Messis Schauspieleinlage zu dem Song „Dos Amantes“ (zwei Liebende) begeistert.
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