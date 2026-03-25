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Sie ist ein Mega-Star

Lionel Messi überrascht Fans in heißem Musik-Video

Fußball International
25.03.2026 16:54
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ja, wer blitzte denn da ins Video? Fußball-Superstar Lionel Messi spielte im neuen Musik-Video von Tini Stössel mit – aber sehen Sie selbst im Video oben.

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Tini ist in Südamerika ein Mega-Star, sang auch schon mit Coldplay – und war einst mit Weltmeister Rodrigo de Paul liiert. Der war es wohl auch, der den Video-Dreh mit seinem Team-Kollegen eingefädelt hatte.

Fest steht: Die Fans sind von Messis Schauspieleinlage zu dem Song „Dos Amantes“ (zwei Liebende) begeistert.

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