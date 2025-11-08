„So einen Pool könnte Österreich auch brauchen“

Wie cool ist dieser Pool! Bei den offenen belgischen Meisterschaften nehmen am Wochenende einige rot-weiß-rote Schwimmer wie Heiko Gigler teil. Wobei unsere Athleten in Ghent in einem Top-Becken antreten, das es in dieser Form in ganz Österreich nicht gibt. Ein solches würde uns allen voran auch in Sachen Schwimmkurse gut tun.
„So ein Pool täte uns in Österreich vor allem für die Kinder und die Schwimmkurse auch extrem gut. Hier in Ghent können gefühlt 37 Kurse parallel stattfinden“, sagt OÖ-Landescoach Daniel Wartner, der mit mehreren Athleten dieses Wochenende bei den offenen belgischen Meisterschaften weilt, über den Olympic Pool im Erlebnisbad Lago Ronzenbroeken. Wartner: „Bei uns in Österreich lernst du beim Schwimmen die ersten Schritte im Kinder-Lehrschwimmbecken, kommst dann gleich ins zwei Meter tiefe Becken und hoffst, dass du überlebst.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.