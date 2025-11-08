„So einen Pool könnte Österreich auch brauchen“

„So ein Pool täte uns in Österreich vor allem für die Kinder und die Schwimmkurse auch extrem gut. Hier in Ghent können gefühlt 37 Kurse parallel stattfinden“, sagt OÖ-Landescoach Daniel Wartner, der mit mehreren Athleten dieses Wochenende bei den offenen belgischen Meisterschaften weilt, über den Olympic Pool im Erlebnisbad Lago Ronzenbroeken. Wartner: „Bei uns in Österreich lernst du beim Schwimmen die ersten Schritte im Kinder-Lehrschwimmbecken, kommst dann gleich ins zwei Meter tiefe Becken und hoffst, dass du überlebst.“