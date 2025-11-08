Vorteilswelt
Schwimmer in Belgien

„So einen Pool könnte Österreich auch brauchen“

Oberösterreich
08.11.2025 12:30
Im Lago Ronzenbroeken ist der Olympic Pool teilbar, die Tiefe ist flexibel einstellbar.
Im Lago Ronzenbroeken ist der Olympic Pool teilbar, die Tiefe ist flexibel einstellbar.(Bild: Lago Sportbad)

Wie cool ist dieser Pool! Bei den offenen belgischen Meisterschaften nehmen am Wochenende einige rot-weiß-rote Schwimmer wie Heiko Gigler teil. Wobei unsere Athleten in Ghent in einem Top-Becken antreten, das es in dieser Form in ganz Österreich nicht gibt. Ein solches würde uns allen voran auch in Sachen Schwimmkurse gut tun.

„So ein Pool täte uns in Österreich vor allem für die Kinder und die Schwimmkurse auch extrem gut. Hier in Ghent können gefühlt 37 Kurse parallel stattfinden“, sagt OÖ-Landescoach Daniel Wartner, der mit mehreren Athleten dieses Wochenende bei den offenen belgischen Meisterschaften weilt, über den Olympic Pool im Erlebnisbad Lago Ronzenbroeken. Wartner: „Bei uns in Österreich lernst du beim Schwimmen die ersten Schritte im Kinder-Lehrschwimmbecken, kommst dann gleich ins zwei Meter tiefe Becken und hoffst, dass du überlebst.“

Porträt von Oliver Gaisbauer
Oliver Gaisbauer
