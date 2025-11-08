Weltelite bringt selbst die Sumo-Arena zum Zittern

Die internationale Elite. 16 der besten B-Boys und B-Girls. Und die große Frage: Wer krönt sich am Sonntag beim Red Bull BC One World Final in Tokio mit dem Titel? Österreich ist beim Breaking-Showdown in der Sumoringer-Arena nicht dabei, aber Marox und Jana sammelten in der Quali viel Erfahrung.
Schon der Qualifikationsevent im Spotify O‘East in Shibuya bot beim „Krone“-Besuch packende Battles. Jeweils vier B-Girls und B-Boys schafften noch den Sprung zum Red Bull BC One World Final am Sonntag. Darunter etwa Logistx, die den prestigeträchtigsten Finalbewerb der Olympia-Sportart 2024 vor vier Jahren sogar schon gewonnen hat. Die US-Amerikanerin begann die Quali just in einem Quartett mit Österreichs Vertreterin Jana Thaler, alias B-Girl Jana.
Die Tirolerin, genauer gesagt aus Thiersee bei Kufstein, kam als Siegerin des Österreich-Events, dem Red Bull BC One Cypher Austria, nach Tokio, meinte trotz vorzeitigem Aus bei ihrer Premiere auf der Weltbühne: „Die Leistung war in Ordnung, aber man denkt natürlich daran, was man besser kann“, so die 29-Jährige, die eine fundierte Ausbildung an der Anton Bruckner Universität in Linz sowie an der Flow Dance Academy in Paris absolvierte und auch schon in Los Angeles war. Nach ihrem Lebenstraum steht fest: „Hier erstmals dabei gewesen zu sein, war eine Bereicherung. Wichtig ist, dass ich gesehen werde und ich alles sehen kann. Das Ziel ist klar: Ich will wieder kommen.“
Auch Maximilian Rosenberger, alias B-Boy Marox, kam beim sogenannten Red Bull BC One Last Chance Cypher früh das Aus. „Ich bin mit meiner Performance happy, aber natürlich geht immer mehr. Ich wollte bei meiner Premiere weiterkommen, habe schon Dinge im Kopf, die ich besser machen kann“, so der 23-Jährige, der aus Linz stammt, beim Cypher Austria in der Tabakfabrik also einen Heimsieg feierte – und nun erstmals beim Weltfinale dabei war. „Es ist ein hohes Level. Da kommt‘s auf Kleinigkeiten an.“
Dass die Reise nach Japan führte, fand Marox schon richtig cool. ,„Ich habe hier Freunde, es ist ein tolles Land.“ Der Wahlwiener studiert nebenbei Mathematik, legt auch selbst bei Battles auf. „Ich weiß, wie ein DJ denkt und spüre, wenn ein Switch oder ein musikalischer Höhepunkt kommt. Das macht‘s durchaus leichter.“ Nachsatz des wie Jana sehr sympathischen Breaking-Asses: „Ich möchte mich weiterentwickeln, es so lange wie möglich machen, auch wieder zum Weltfinale zurückkommen und nicht zuschauen.“
Und genau bei diesem „matchen“ sich die weltbesten 16 Boys und Girls am Sonntag (ab 17 Uhr Ortszeit) in der Sumoringer-Halle Ryogoku Kokugikan um den prestigeträchtigsten Titel der Olympia-Sportart 2024.
Dichte enorm hoch
Favoriten sind vor mehr als 8000 Zuschauern da wie dort schwer zu nennen, die Dichte ist mittlerweile extrem hoch und bringt auch die Juroren bei ihrer Entscheidung über Sieg oder Aus oftmals ins Grübeln.
Bereits davor gab‘s viel Programm, etwa Workshops, bei denen mit Phil Wizard und Ami Yuasa just die beiden Olympiasieger von Paris 2024 die ersten Schritte in den beeindruckenden (Tanz-)Sport vorzeigten. Und auch etwas Einblick in das besondere Lebensgefühl der Breaker gaben.
