Weltelite bringt selbst die Sumo-Arena zum Zittern

Die Tirolerin, genauer gesagt aus Thiersee bei Kufstein, kam als Siegerin des Österreich-Events, dem Red Bull BC One Cypher Austria, nach Tokio, meinte trotz vorzeitigem Aus bei ihrer Premiere auf der Weltbühne: „Die Leistung war in Ordnung, aber man denkt natürlich daran, was man besser kann“, so die 29-Jährige, die eine fundierte Ausbildung an der Anton Bruckner Universität in Linz sowie an der Flow Dance Academy in Paris absolvierte und auch schon in Los Angeles war. Nach ihrem Lebenstraum steht fest: „Hier erstmals dabei gewesen zu sein, war eine Bereicherung. Wichtig ist, dass ich gesehen werde und ich alles sehen kann. Das Ziel ist klar: Ich will wieder kommen.“