Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Breakdancer um Titel

Weltelite bringt selbst die Sumo-Arena zum Zittern

Sport-Mix
08.11.2025 11:00
Marox in der Quali, dem sogenannten Last Chance Cypher.
Marox in der Quali, dem sogenannten Last Chance Cypher.(Bild: Little Shao/Red Bull Content Pool)

Die internationale Elite. 16 der besten B-Boys und B-Girls. Und die große Frage: Wer krönt sich am Sonntag beim Red Bull BC One World Final in Tokio mit dem Titel? Österreich ist beim Breaking-Showdown in der Sumoringer-Arena nicht dabei, aber Marox und Jana sammelten in der Quali viel Erfahrung.

0 Kommentare

Schon der Qualifikationsevent im Spotify O‘East in Shibuya bot beim „Krone“-Besuch packende Battles. Jeweils vier B-Girls und B-Boys schafften noch den Sprung zum Red Bull BC One World Final am Sonntag. Darunter etwa Logistx, die den prestigeträchtigsten Finalbewerb der Olympia-Sportart 2024 vor vier Jahren sogar schon gewonnen hat. Die US-Amerikanerin begann die Quali just in einem Quartett mit Österreichs Vertreterin Jana Thaler, alias B-Girl Jana.

Jana hatte starke Konkurrenz, zeigte dennoch auf.
Jana hatte starke Konkurrenz, zeigte dennoch auf.(Bild: Little Shao/Red Bull Content Pool)

Die Tirolerin, genauer gesagt aus Thiersee bei Kufstein, kam als Siegerin des Österreich-Events, dem Red Bull BC One Cypher Austria, nach Tokio, meinte trotz vorzeitigem Aus bei ihrer Premiere auf der Weltbühne: „Die Leistung war in Ordnung, aber man denkt natürlich daran, was man besser kann“, so die 29-Jährige, die eine fundierte Ausbildung an der Anton Bruckner Universität in Linz sowie an der Flow Dance Academy in Paris absolvierte und auch schon in Los Angeles war. Nach ihrem Lebenstraum steht fest: „Hier erstmals dabei gewesen zu sein, war eine Bereicherung. Wichtig ist, dass ich gesehen werde und ich alles sehen kann. Das Ziel ist klar: Ich will wieder kommen.“

Die „Krone“ mit Jana und Marox im Gespräch.
Die „Krone“ mit Jana und Marox im Gespräch.(Bild: Christian Mayerhofer)

Auch Maximilian Rosenberger, alias B-Boy Marox, kam beim sogenannten Red Bull BC One Last Chance Cypher früh das Aus. „Ich bin mit meiner Performance happy, aber natürlich geht immer mehr. Ich wollte bei meiner Premiere weiterkommen, habe schon Dinge im Kopf, die ich besser machen kann“, so der 23-Jährige, der aus Linz stammt, beim Cypher Austria in der Tabakfabrik also einen Heimsieg feierte – und nun erstmals beim Weltfinale dabei war. „Es ist ein hohes Level. Da kommt‘s auf Kleinigkeiten an.“

Erstmals im weltweiten Rampenlicht: Jana und Marox.
Erstmals im weltweiten Rampenlicht: Jana und Marox.(Bild: Christian Mayerhofer)

Dass die Reise nach Japan führte, fand Marox schon richtig cool. ,„Ich habe hier Freunde, es ist ein tolles Land.“ Der Wahlwiener studiert nebenbei Mathematik, legt auch selbst bei Battles auf. „Ich weiß, wie ein DJ denkt und spüre, wenn ein Switch oder ein musikalischer Höhepunkt kommt. Das macht‘s durchaus leichter.“ Nachsatz des wie Jana sehr sympathischen Breaking-Asses: „Ich möchte mich weiterentwickeln, es so lange wie möglich machen, auch wieder zum Weltfinale zurückkommen und nicht zuschauen.“

Riesenreklame in Tokio – das Weltfinale ist ein Megaevent.
Riesenreklame in Tokio – das Weltfinale ist ein Megaevent.(Bild: Christian Mayerhofer)

Und genau bei diesem „matchen“ sich die weltbesten 16 Boys und Girls am Sonntag (ab 17 Uhr Ortszeit) in der Sumoringer-Halle Ryogoku Kokugikan um den prestigeträchtigsten Titel der Olympia-Sportart 2024.

Dichte enorm hoch

Favoriten sind vor mehr als 8000 Zuschauern da wie dort schwer zu nennen, die Dichte ist mittlerweile extrem hoch und bringt auch die Juroren bei ihrer Entscheidung über Sieg oder Aus oftmals ins Grübeln.

Mit Olympiasieger Phil Wizard (M.) zu den ersten Moves.
Mit Olympiasieger Phil Wizard (M.) zu den ersten Moves.(Bild: Christian Mayerhofer)

Bereits davor gab‘s viel Programm, etwa Workshops, bei denen mit Phil Wizard und Ami Yuasa just die beiden Olympiasieger von Paris 2024 die ersten Schritte in den beeindruckenden (Tanz-)Sport vorzeigten. Und auch etwas Einblick in das besondere Lebensgefühl der Breaker gaben.

Porträt von Christian Mayerhofer
Christian Mayerhofer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
157.023 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
113.797 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
99.441 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Sport-Mix
Breakdancer um Titel
Weltelite bringt selbst die Sumo-Arena zum Zittern
Bitte alle einsteigen
38:29! Harder-Express überrollt die Fivers
Krone Sport-News
Vier Punkte für Europa ++ Hard empfängt Fivers
Neuer MMA-Shootingstar
„Neandertaler“- Wahnsinn: Manager nennt die Gründe
Vor dem Match in Graz
Englische Hooligans verwüsteten Sturm-Lokal

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf