Bursch (17) verlor in Kurve Herrschaft über Auto

Schon wieder schwerer Unfall mit einem Probeführerscheinbesitzer. Im Gemeindegebiet von Ulrichsberg kam ein 17-Jähriger in einer Kurve von der Straße ab und prallte schließlich gegen einen Baum. Der Bursch wurde verletzt.
Ein 17-Jähriger aus Julbach fuhr mit seinem Auto am Freitag gegen 20:40 Uhr auf der Ödenkirchner Straße L1547 von Julbach kommend Richtung Oberthiergrub. Im Gemeindegebiet von Ulrichsberg, kam der Probeführerscheinbesitzer in einer leichten Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und prallte nach etwa 70 Meter frontal gegen einen Baum.
Im Fahrzeug eingeklemmt
Der Probeführerscheinbesitzer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Rohrbach eingeliefert.
