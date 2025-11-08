Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegen Baum geprallt

Bursch (17) verlor in Kurve Herrschaft über Auto

Oberösterreich
08.11.2025 13:00
Das Auto des 17-Jährigen wurde völlig zerstört.
Das Auto des 17-Jährigen wurde völlig zerstört.(Bild: FF Rohrbach/Mühlkreis)

Schon wieder schwerer Unfall mit einem Probeführerscheinbesitzer. Im Gemeindegebiet von Ulrichsberg kam ein 17-Jähriger in einer Kurve von der Straße ab und prallte schließlich gegen einen Baum. Der Bursch wurde verletzt.

0 Kommentare

Ein 17-Jähriger aus Julbach fuhr mit seinem Auto am Freitag gegen 20:40 Uhr auf der Ödenkirchner Straße L1547 von Julbach kommend Richtung Oberthiergrub. Im Gemeindegebiet von Ulrichsberg, kam der Probeführerscheinbesitzer in einer leichten Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und prallte nach etwa 70 Meter frontal gegen einen Baum.

Lesen Sie auch:
Die Polizei „besuchte“ den Mann nach dem Unfall daheim. (Symbolfoto)
Kein Führerschein
Alkolenker fuhr nach Unfall einfach nach Hause
01.11.2025
Acht Einbrüche
Diebisches Pärchen wurde durch Unfall gestoppt
04.11.2025

Im Fahrzeug eingeklemmt
Der Probeführerscheinbesitzer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Rohrbach eingeliefert.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
115.378 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
100.807 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
94.611 mal gelesen
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Große Erfindermesse
Messerscharfe Idee brachte Austro-Tüftlern Gold!
Gegen Baum geprallt
Bursch (17) verlor in Kurve Herrschaft über Auto
Krone Plus Logo
Schwimmer in Belgien
„So einen Pool könnte Österreich auch brauchen“
Am Südbahnhofmarkt
Neben Säften gibt’s nun auch persisches Essen
Breakdancer um Titel
Weltelite bringt selbst die Sumo-Arena zum Zittern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf