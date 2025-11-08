Bursch (17) verlor in Kurve Herrschaft über Auto

Ein 17-Jähriger aus Julbach fuhr mit seinem Auto am Freitag gegen 20:40 Uhr auf der Ödenkirchner Straße L1547 von Julbach kommend Richtung Oberthiergrub. Im Gemeindegebiet von Ulrichsberg, kam der Probeführerscheinbesitzer in einer leichten Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und prallte nach etwa 70 Meter frontal gegen einen Baum.