Unverständnis über Urteil gegen Extremraser

Die 30 Monate unbedingte Haft sind aber viele zu wenig. Denn wäre man der Anklage gefolgt, hätte dem jungen Mann (er war zum Tatzeitpunkt) unter 21 Jahre alt, bis zu 20 Jahre Haft gedroht. Auf krone.at wurde das Urteil heftig kritisiert. „Wenn man sich die Vorgeschichte dieses Autofahrers anschaut, dann weiß man, was in der Zukunft zu erwarten ist. Nach 15 Monaten wird er freigelassen, er wird wieder in ein hochmotorisiertes Fahrzeug steigen, unbeteiligte Fußgänger werden vielleicht sein Opfer sein ... und niemand wird die Verantwortung tragen“, schreibt ein Leser.