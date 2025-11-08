Neben Säften gibt’s nun auch persisches Essen

Leila Khanjani hat seit Dienstag ein neues Angebot im Sortiment. Neben Obst- und Gemüsesäften sowie sauren Crêpes bietet die gebürtige Iranerin in ihrem Laden „Awasaft“ am Südbahnhofmarkt nun auch täglich Mittagsmenüs an – mit Suppe, Hauptspeise und Salat. Persisches Essen wie Ash Reshteh (Nudelsuppe mit Kräutern und Bohnen), Estamboli (Reis mit Kartoffeln und Rindfleisch) oder Ghormeh Sabzi (Kräutereintopf mit Rindfleisch) wird alles frisch gekocht. „Ich habe gleich am ersten Tag alle Menüs verkauft, aber ich mache auch nur zehn bis 15 Essen. Ich nehme bis zu sieben verschiedene Kräuter, die persische Küche ist viel mit Reis und auch Bohnen“, so Khanjani, die alleine in ihrer Koje arbeitet, täglich von 7 bis 14 Uhr den Laden schmeißt und in Linz größeres vorhat. „Mein Traum ist es, hier ein eigenes Restaurant zu eröffnen“, sagt sie.