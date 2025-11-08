Neben Säften gibt’s nun auch persisches Essen

Am Südbahnhofmarkt wird seit dieser Woche die kulinarische Vielfalt ausgebaut. Leila Khanjani bietet jetzt auch Menüs an. Neuigkeiten gibt es auch vom Oberwirt. Es gibt einen neuen Pächter und ein Eröffnungsdatum.
Leila Khanjani hat seit Dienstag ein neues Angebot im Sortiment. Neben Obst- und Gemüsesäften sowie sauren Crêpes bietet die gebürtige Iranerin in ihrem Laden „Awasaft“ am Südbahnhofmarkt nun auch täglich Mittagsmenüs an – mit Suppe, Hauptspeise und Salat. Persisches Essen wie Ash Reshteh (Nudelsuppe mit Kräutern und Bohnen), Estamboli (Reis mit Kartoffeln und Rindfleisch) oder Ghormeh Sabzi (Kräutereintopf mit Rindfleisch) wird alles frisch gekocht. „Ich habe gleich am ersten Tag alle Menüs verkauft, aber ich mache auch nur zehn bis 15 Essen. Ich nehme bis zu sieben verschiedene Kräuter, die persische Küche ist viel mit Reis und auch Bohnen“, so Khanjani, die alleine in ihrer Koje arbeitet, täglich von 7 bis 14 Uhr den Laden schmeißt und in Linz größeres vorhat. „Mein Traum ist es, hier ein eigenes Restaurant zu eröffnen“, sagt sie.
Neuigkeiten gibt es auch vom Oberwirt. Das Traditionsgasthaus hat mit Harald Deutsch, bisher Wirt in der Brückmühle in Pregarten, einen neuen Pächter gefunden. Das beliebte Ausflugslokal soll im Mai 2026 wieder eröffnen. Traditionelle Gerichte, bodenständige Küche und Gastlichkeit sollen dabei laut Deutsch eine zentrale Rolle spielen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.