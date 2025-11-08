Fels, Tunnel und Schikanen beim Forststraßenbau

Viel schwieriger als erwartet gestaltet sich für einen Landwirt in Oberösterreich die Errichtung einer Forststraße. Im Weg steht nicht nur ein Fels, auch die Behördenauflagen stellen sich als große Hürde heraus. Demnach soll ein sieben Meter hoher Tunnelbogen errichtet werden, der Fels ist aber nur neun Meter hoch. Es besteht Einsturzgefahr.
Klemens Weiß ist verzweifelt. Bei der Errichtung einer Forststraße stehen dem Landwirt aus Kleinreifling (Gemeinde Weyer) nicht nur ein Fels, sondern auch Hürden der Behörden im Weg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.