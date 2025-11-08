Fels, Tunnel und Schikanen beim Forststraßenbau

Viel schwieriger als erwartet gestaltet sich für einen Landwirt in Oberösterreich die Errichtung einer Forststraße. Im Weg steht nicht nur ein Fels, auch die Behördenauflagen stellen sich als große Hürde heraus. Demnach soll ein sieben Meter hoher Tunnelbogen errichtet werden, der Fels ist aber nur neun Meter hoch. Es besteht Einsturzgefahr.