Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Oberösterreich an Bord

„Glorreiche Sieben“ trafen sich in Südafrika

Oberösterreich
08.11.2025 09:00
Die südafrikanische Metropole Kapstadt liegt am Fuße Tempelberges
Die südafrikanische Metropole Kapstadt liegt am Fuße Tempelberges(Bild: stock.adobe.com null)
Die Power-Regionen und ihre Vertreter (v. li.): Québec, Georgia, Shandong, Westkap, Bayern, ...
Die Power-Regionen und ihre Vertreter (v. li.): Québec, Georgia, Shandong, Westkap, Bayern, Oberösterreich und São Paulo.(Bild: Margot Haag)

Das Westkap zeigt, wie eng wirtschaftlicher Fortschritt und soziale Spannungen verflochten sind. Zwischen Hochhäusern und Townships, Hoffnung und harter Realität, sucht Südafrika nach Wegen in eine nachhaltige Zukunft – mit sieben internationalen Partnern, darunter auch Oberösterreich, an seiner Seite.

0 Kommentare

Im südlichen Zipfel Afrikas erstreckt sich das Westkap – eine Provinz, die auf den ersten Blick wie ein Erfolgsmodell wirkt: pulsierende Städte, florierende Dienstleistungsbranchen, ein internationales Flair. Doch hinter dem glänzenden Bild brodelt ein Spannungsfeld aus wirtschaftlicher Stärke, politischem Anspruch und sozialen Widersprüchen.

Die Schatten der Vergangenheit sind unübersehbar: Historisch gewachsene Ungleichheiten aus der Apartheid prägen bis heute den Alltag. Wohnungsnot, marode Infrastruktur und eingeschränkte Bildungschancen sind für viele Realität. Vor den Toren Kapstadts werfen die Armenviertel (Townships) lange Schatten auf die prosperierende Metropole. Entlang der Flughafen-Autobahn reihen sich Wellblechhütten aneinander, Dixi-Toiletten markieren die improvisierten Straßenfronten. Menschen warten auf Gelegenheitsjobs oder eine Mitfahrgelegenheit in die Stadt.

Wellblech-Häuser auf engstem Raum charakterisieren die Armenviertel, die in Westkap „Townships“ ...
Wellblech-Häuser auf engstem Raum charakterisieren die Armenviertel, die in Westkap „Townships“ genannt werden.(Bild: Picasa)

60 Prozent der Jugendlichen sind arbeitslos

Für die ärmere Bevölkerungsschicht verschlingt der Weg zur Arbeit oft mehr als ein Drittel des Einkommens – sofern überhaupt eine Beschäftigung vorhanden ist. Mit einer Arbeitslosenquote von knapp 20 Prozent liegt das Westkap aber immer noch unter dem südafrikanischen Durchschnitt von 30 bis 40 Prozent (bei Jugendlichen sogar bei 60 Prozent).

Die wirtschaftliche Basis ist stark von Kohle geprägt: 80 Prozent des Stroms stammen aus Kohlekraftwerken, die zugleich wichtige Arbeitgeber sind. Das Verschwinden fossiler Energiequellen würde nicht nur die Klimabilanz verbessern, sondern auch zahlreiche Arbeitsplätze gefährden. Parallel dazu stellt die hohe Kriminalität eine alltägliche Bedrohung dar: Mit durchschnittlich 70 Morden täglich gehört Südafrika zu den Ländern mit den höchsten Mordraten weltweit. Wer es sich leisten kann, bucht private Sicherheitsfirmen. „Mein Arbeitstag endet um 18.30 Uhr – nach Einbruch der Dunkelheit sollte man Straßen grundsätzlich meiden“, berichtet der Tiroler Wirtschaftsdelegierte Martin Meischl, der seit fünf Jahren in Johannesburg lebt.

Millionenschwere Strandvillen im Vorort Camps Bay zeigen die schöne und vor allem reiche Seite ...
Millionenschwere Strandvillen im Vorort Camps Bay zeigen die schöne und vor allem reiche Seite des Westkaps.(Bild: stock.adobe.com null)

Söder bezeichnet Allianz als „glorreiche Sieben“
Trotz aller Herausforderungen ergibt sich ein ambivalentes Bild: Das Westkap zieht Investoren an, wächst wirtschaftlich und setzt auf Innovation. Gleichzeitig zeigt sich, dass Wachstum allein nicht genügt. Soziale Teilhabe, Infrastrukturgerechtigkeit und der Zugang zu Chancen bleiben Schlüsselaufgaben für die Zukunft.

Premierminister Alan Winde, Gastgeber des diesjährigen Forums „Regional Leaders’ Summit“, setzt auf die Kraft der sogenannten Power-Regionen, die Bayerns Ministerpräsident Markus Söder als die „glorreiche Sieben“ bezeichnete und zu denen auch Oberösterreich zählt. „Die sieben Partnerregionen stellen eine kleine Welt dar, die Verantwortung für die große Welt hat“, sagt Landesrätin Michaela Langer-Weninger, die Oberösterreich in Kapstadt vertreten hat. In schwierigen Zeiten gemeinsam neue Chancen zu schaffen, sei die Königsdisziplin politischer Verantwortung. Klimaschutz und technologische Innovation müssen dabei Hand in Hand gehen, so die Botschaft.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und OÖ-Landesrätin Michaela Langer-Weninger.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und OÖ-Landesrätin Michaela Langer-Weninger.(Bild: privat)
Landesrätin Michaela Langer- Weninger mit Westkap- Premierminister Alan Winde.
Landesrätin Michaela Langer- Weninger mit Westkap- Premierminister Alan Winde.(Bild: Margot Haag)

Grüner Stahl in Südafrika dank Voest-Expertise
Die Expertise Oberösterreichs stieß bei den Partnerregionen auf großes Interesse – etwa, wenn es um Recycling, Green Tech und Smart Farming geht. Premierminister Winde plant etwa den Kauf eines stillgelegten Stahlwerks, das mithilfe der Voest künftig grünen Stahl produzieren könnte. „Für Oberösterreich wäre es spannend, grünen Wasserstoff aus dem Westkap zu beziehen“, so Langer-Weninger. Gleichzeitig wollen internationale Partner wie etwa der US-Staat Georgia und auch das Westkap von Oberösterreichs nachhaltiger Landwirtschaft lernen.

Zitat Icon

Was man von den Menschen in Südafrika lernen kann, ist ihre positive Einstellung der Leute. Wenn sieht, wie die Leute hier leben und trotzdem zufrieden sind, ja selbst einfachste Jobs mit Begeisterung durchführen – das beeindruckt mich. Das sehen wir in unserem Unternehmen, aber auch im ganzen Land. 

Manfred Hackl, Geschäftsführer von EREMA, beschäftigt aktuell 30 Mitarbeiter am Standort Johannesburg

Ein Beispiel aus der Praxis ist die EREMA-Gruppe, Spezialist für Kunststoff-Recycling. Am Standort Johannesburg beschäftigt das Unternehmen rund 30 Mitarbeiter und betreut Kunden aus ganz Südafrika. Geschäftsführer Manfred Hackl sieht großes Potenzial: „Mittel- bis langfristig wächst in Afrika der Markt für Recycling und Kunststoffaufbereitung. Wir wollen vorne mit dabei sein.“

Über die Regional Leaders‘ Summit
Wer die „glorreichen Sieben“ sind

Der „Regional Leaders’ Summit“ (zu Deutsch: Konferenz der Regierungschefs) ist eine Allianz der sieben „Power-Regionen“ Bayern, Georgia, Oberösterreich, São Paulo, Shandong, Québec und Westkap, die gemeinsam an Konzepten für eine nachhaltige und wirtschaftlich vernetzte Zukunft arbeitet. In den sieben Regionen wohnen insgesamt 187 Millionen Menschen, die ein Bruttoinlandsprodukt von knapp 3500 Milliarden US-Dollar repräsentieren. Mit 2,4% der Weltbevölkerung erwirtschaften sie 4% der globalen Wirtschaftsleistung.

Bis zu 2,5 Milliarden Menschen im Jahr 2050
Während Europa mit rückläufigen Geburtenraten kämpft, wächst Afrikas Bevölkerung rasant – bis 2050 werden 2,5 Milliarden Menschen erwartet. Botschafterin Romana Königsbrun mahnt: „Bei all den Krisen dürfen wir Afrika nicht aus den Augen verlieren. Handelsbeziehungen zu diesem Kontinent müssen gepflegt und ausgebaut werden.“

Das Westkap ist ein Land der Kontraste: pulsierendes Leben und bittere Armut, wirtschaftlicher Aufschwung und soziale Härten liegen dicht beieinander. Wer die Region verstehen will, muss beides sehen – die glänzenden Fassaden ebenso wie die Schatten, die sich davor ausbreiten.

Porträt von Alexandra Halouska
Alexandra Halouska
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
156.546 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
113.385 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
98.193 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Oberösterreich
Oberösterreich an Bord
„Glorreiche Sieben“ trafen sich in Südafrika
Krone Plus Logo
Todessturz von Dach
Spagat zwischen Sicherheit und Freiheit bei Pflege
Krone Plus Logo
Statt Investitionen
Dickes Minus droht: Sparbefehl für die OÖ-Spitäler
Bundesliga im Ticker
OÖ-Derby! Ried gegen Blau-Weiß Linz ab 17 Uhr LIVE
Im Straßenverkehr
So behält man auch bei Nebel den Durchblick
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf