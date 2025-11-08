„Glorreiche Sieben“ trafen sich in Südafrika

Die wirtschaftliche Basis ist stark von Kohle geprägt: 80 Prozent des Stroms stammen aus Kohlekraftwerken, die zugleich wichtige Arbeitgeber sind. Das Verschwinden fossiler Energiequellen würde nicht nur die Klimabilanz verbessern, sondern auch zahlreiche Arbeitsplätze gefährden. Parallel dazu stellt die hohe Kriminalität eine alltägliche Bedrohung dar: Mit durchschnittlich 70 Morden täglich gehört Südafrika zu den Ländern mit den höchsten Mordraten weltweit. Wer es sich leisten kann, bucht private Sicherheitsfirmen. „Mein Arbeitstag endet um 18.30 Uhr – nach Einbruch der Dunkelheit sollte man Straßen grundsätzlich meiden“, berichtet der Tiroler Wirtschaftsdelegierte Martin Meischl, der seit fünf Jahren in Johannesburg lebt.