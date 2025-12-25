Brand am Heiligen Abend: Wohnhaus evakuiert

Im obersteirischen Kindberg musste in der Nacht auf den Christtag ein Mehrparteienhaus wegen eines Brandes evakuiert werden. 21 Personen hatten sich laut Polizei am Heiligen Abend in dem Haus aufgehalten. Drei von ihnen mussten von der Feuerwehr aus dem dritten Stock über eine Leiter gerettet werden.