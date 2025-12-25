Brand am Heiligen Abend: Wohnhaus evakuiert

Im obersteirischen Kindberg musste in der Nacht auf den Christtag ein Mehrparteienhaus wegen eines Brandes evakuiert werden. 21 Personen hatten sich laut Polizei am Heiligen Abend in dem Haus aufgehalten. Drei von ihnen mussten von der Feuerwehr aus dem dritten Stock über eine Leiter gerettet werden.
Die gute Nachricht: Verletzt wurde niemand. Das Feuer dürfte durch eine Kerze bzw. Laterne ausgelöst worden sein, die im Stiegenhaus auf einer Kunststoffbox abgestellt war, berichtete die Polizei.
Starke Rauchentwicklung im Stiegenhaus
Durch starke Hitzeentwicklung begann der Kunststoff zu brennen, es kam auch zu einer massiven Rauchentwicklung. Im Stiegenhaus entstand erheblicher Sachschaden.
70 Feuerwehrleute, Sanitäter und Notarzt
Der Alarm war laut Polizei gegen 2 Uhr ausgelöst worden. 50 Minuten später war der Brand gelöscht. Feuerwehren standen mit etwa 70 Helfern im Einsatz. Das Rote Kreuz war mit mehreren Sanitätern und einem Notarzt vor Ort.
