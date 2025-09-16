So bereitet Taiwan seine Bürger auf den Krieg vor

Säbelrasseln gehört zum Alltag

Das demokratisch regierte Taiwan hat seit Jahrzehnten eine von Peking unabhängige Regierung. Chinas Regierung betrachtet die Insel mit mehr als 23 Millionen Einwohnern jedoch als Teil der Volksrepublik und hat wiederholt damit gedroht, sie zu annektieren – im Fall der Fälle auch unter Einsatz des Militärs, sollte das Ziel nicht auf friedlichem Wege erreicht werden. Chinas Armee übt beinahe täglich in der Gegend um Taiwan, das nur durch eine Meerenge vom chinesischen Festland getrennt ist.