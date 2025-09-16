Vorteilswelt
Wenn China angreift

So bereitet Taiwan seine Bürger auf den Krieg vor

Außenpolitik
16.09.2025 11:28
Übung einer Massenevakuierung beim jährlichen „Han Kuang“-Militärmanöver in Taipeh
Übung einer Massenevakuierung beim jährlichen „Han Kuang“-Militärmanöver in Taipeh(Bild: AFP/I-Hwa Cheng)

Angesichts andauernder Provokationen und Drohungen aus Peking bereitet Taiwan seine Bürger auf einen möglichen Angriff des großen Nachbarn China vor. In einem neu erschienene Handbuch warnen die Behörden der Inselrepublik vor Desinformation und Täuschungsmanövern.

„Für den Krisenfall: Taiwans nationaler Leitfaden für öffentliche Sicherheit“ – so heißt die Anleitung, mit der die Bevölkerung sich für eine Invasion wappnen soll. Gewarnt wird davor, dass „feindlich gesinnte ausländische Kräfte“ Falschbehauptungen, Fake-Videos oder manipulierte Aussagen verwenden, um schon in Friedenszeiten die Gesellschaft zu spalten und so die Landesverteidigung zu untergraben. Außerdem wird empfohlen, sich Notfallausrüstung anzuschaffen und zu lernen, wie man Verletzte behandelt.

Warnung vor Täuschungsmanövern
Während einer chinesischen Invasion könnten eigene und feindliche Streitkräfte äußerst schwer zu unterscheiden sein, warnte der Leiter der Agentur für die Mobilisierung aller Verteidigungskräfte, Shen Wei-chih in Taipeh. Die Angreifer könnten sich auch als taiwanesische Truppen tarnen. Zivilisten sollten sich aus Sicherheitsgründen von allen militärischen Aktivitäten fernhalten.

Das online und in ausgewählten Supermärkten erhältliche Buch wurde in Taiwan erstmals 2022 veröffentlicht, inmitten verstärkter Besorgnis über eine mögliche chinesische Invasion und nach Russlands Angriff auf die Ukraine. Es enthält neben Hinweisen für Zivilisten, wie sie auf Begegnungen mit feindlichen Soldaten reagieren können, auch Ratschläge, wie man mit Kindern über Gefahrenlagen sprechen kann.

Meldungen zu Kapitulation „garantiert falsch“
Schon vorsorglich wird in der Neuauflage des Handbuchs festgehalten: Sollten Behauptungen zu einer angeblichen Kapitulation der Regierung oder einer militärischen Niederlage Taiwans kursieren, wären diese garantiert falsch.

Konflikt seit 1949

  • Der Konflikt um Taiwan geht auf den Bürgerkrieg in China zurück:
  • Nach der Niederlage gegen die Kommunisten flüchtete die nationalchinesische Regierung damals mit ihren Truppen nach Taiwan.
  • Als Republik China wird die Insel seither eigenständig regiert, während in Peking 1949 die kommunistische Volksrepublik ausgerufen wurde.

Säbelrasseln gehört zum Alltag
Das demokratisch regierte Taiwan hat seit Jahrzehnten eine von Peking unabhängige Regierung. Chinas Regierung betrachtet die Insel mit mehr als 23 Millionen Einwohnern jedoch als Teil der Volksrepublik und hat wiederholt damit gedroht, sie zu annektieren – im Fall der Fälle auch unter Einsatz des Militärs, sollte das Ziel nicht auf friedlichem Wege erreicht werden. Chinas Armee übt beinahe täglich in der Gegend um Taiwan, das nur durch eine Meerenge vom chinesischen Festland getrennt ist.

