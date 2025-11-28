Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Quantic-Dream-Neuheit

„Spellcasters Chronicles“: Betatest steht bevor

Digital
28.11.2025 09:40

Quantic Dream, das französische Spielestudio hinter den PlayStation-Hits „Detroit: Become Human“ und „Beyond: Two Souls“, arbeitet an einem neuen Multiplayer-Game: „Spellcasters Chronicles“. Anfang Dezember können es Spieler in der Closed-Beta erstmals ausprobieren.

0 Kommentare

Die Testphase des teambasierten Drei-gegen-Drei-Action-Strategie-Spiels beginnt am 4. Dezember um 16 Uhr und endet am 8. Dezember um 10 Uhr, teilten die Entwickler mit. Wer am Betatest teilnehmen möchte, kann sich auf der Spiele-Plattform Steam dafür anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es kommt ein Losverfahren zum Einsatz.

Free-to-Play-Modell, hohe Hardwareanforderungen
In „Spellcasters Chronicles“ schlüpfen die Spieler ins Gewand verschiedener Helden mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Zaubersprüchen, die sich in Drei-gegen-Drei-Matches mit dem gegnerischen Team bekriegen. Quantic Dreams Fantasy-Game ist als Free-to-Play-Spiel konzipiert, kann also gratis gespielt werden und wird über einen In-Game-Shop finanziert.

Lesen Sie auch:
„FC“, „Battlefield“, „Dragon Age“ und „Mass Effect“: Electronic Arts hat zugkräftige ...
Krone Plus Logo
55 Mrd. Dollar für EA
Wieso Saudi-Prinz Milliarden in Videospiele steckt
29.09.2025
Krone Plus Logo
Wer betroffen ist
Videospielsucht: Sind Games wirklich schuld?
10.09.2025
Krone Plus Logo
Wenn Server ausgehen
Wie 160.000 Bürger Gaming-Klassiker retten wollen
10.08.2024

Die Hardware-Anforderungen sind vergleichsweise hoch für ein Free-to-Play-Game: Empfohlen werden unter anderem Windows 11, eine NVMe-SSD, 32 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie Grafikkarten ab der Leistungsklasse einer GeForce RTX 3070 oder Radeon RX 9060 XT. Die Mindestanforderung ist eine RTX 2070 oder Radeon RX 5700.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Quantic-Dream-Neuheit
„Spellcasters Chronicles“: Betatest steht bevor
Krone Plus Logo
Google geht mit Tricks
Pura 80 Ultra: Das kann Huaweis neues Fotohandy
Krone Plus Logo
Ex-Mitarbeiter warnt:
Start-up-Bot könnte Mensch den Schädel einschlagen
Der mit einem schweren Browning-Maschinengewehr (Kaliber 12,7 Millimeter) und einem ...
Krone Plus Logo
Es fehlt Personal
Wie die Ukraine Soldaten durch MG-Roboter ersetzt
Der Agile One soll sicher und effizient mit Menschen und anderen Robotersystemen ...
Agile One
Humanoider Roboter aus Bayern geht 2026 in Serie
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
180.051 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
147.025 mal gelesen
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
135.072 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
852 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Digital
Quantic-Dream-Neuheit
„Spellcasters Chronicles“: Betatest steht bevor
Für unter 15-Jährige
Kommt das Social-Media-Verbot durch die Hintertür?
Neue EU-Regeln
Bargeld im Supermarkt abheben – auch ohne Einkauf
Krone Plus Logo
Bilderkennung
Kommissar KI: Was ein Foto alles über Sie verrät
Suizid im Livestream
Online-Sadisten weiterhin aktiv: Opferzahl steigt

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf