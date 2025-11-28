„Spellcasters Chronicles“: Betatest steht bevor

Die Testphase des teambasierten Drei-gegen-Drei-Action-Strategie-Spiels beginnt am 4. Dezember um 16 Uhr und endet am 8. Dezember um 10 Uhr, teilten die Entwickler mit. Wer am Betatest teilnehmen möchte, kann sich auf der Spiele-Plattform Steam dafür anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es kommt ein Losverfahren zum Einsatz.