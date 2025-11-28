„Spellcasters Chronicles“: Betatest steht bevor

Quantic Dream, das französische Spielestudio hinter den PlayStation-Hits „Detroit: Become Human“ und „Beyond: Two Souls“, arbeitet an einem neuen Multiplayer-Game: „Spellcasters Chronicles“. Anfang Dezember können es Spieler in der Closed-Beta erstmals ausprobieren.
Die Testphase des teambasierten Drei-gegen-Drei-Action-Strategie-Spiels beginnt am 4. Dezember um 16 Uhr und endet am 8. Dezember um 10 Uhr, teilten die Entwickler mit. Wer am Betatest teilnehmen möchte, kann sich auf der Spiele-Plattform Steam dafür anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es kommt ein Losverfahren zum Einsatz.
Free-to-Play-Modell, hohe Hardwareanforderungen
In „Spellcasters Chronicles“ schlüpfen die Spieler ins Gewand verschiedener Helden mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Zaubersprüchen, die sich in Drei-gegen-Drei-Matches mit dem gegnerischen Team bekriegen. Quantic Dreams Fantasy-Game ist als Free-to-Play-Spiel konzipiert, kann also gratis gespielt werden und wird über einen In-Game-Shop finanziert.
Die Hardware-Anforderungen sind vergleichsweise hoch für ein Free-to-Play-Game: Empfohlen werden unter anderem Windows 11, eine NVMe-SSD, 32 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie Grafikkarten ab der Leistungsklasse einer GeForce RTX 3070 oder Radeon RX 9060 XT. Die Mindestanforderung ist eine RTX 2070 oder Radeon RX 5700.
