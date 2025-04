Studie gibt Hoffnung: Boden als Endlager für CO2?

Simulationen auf Supercomputern

In aufwendigen Simulationen auf Supercomputern zeigte De Paoli mit Kolleginnen und Kollegen aus Italien und Großbritannien nun im Fachjournal „Geophysical Research Letters“ erstmals genau, was passiert, wenn sich CO2 mit Grundwasser in einem porösen Gestein mischt. Tief im Boden ist der Druck so hoch, dass Kohlendioxid flüssig ist. Obwohl die Dichte des flüssigen CO2 geringer als jene von Wasser ist, driftet das flüssige CO2 nicht nach oben, wenn es ins Grundwasser gepumpt wird. Es löst sich vielmehr im Wasser, wodurch eine dichtere Flüssigkeit entsteht.