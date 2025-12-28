Lenker flüchtet mit Mann auf Motorhaube

Ein gefährliches Fahrmanöver hat Freitagnachmittag in Wien-Favoriten zu einem schweren Unfall geführt. Ein 32-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt, ein 61-jähriger Pkw-Lenker wurde vorläufig festgenommen.
Ausgangspunkt war ein Parkmanöver in der Angeligasse: Der 61-jährige Autofahrer soll beim Einparken das Fahrzeug einer 21-jährigen Frau touchiert und beschädigt haben. In weiterer Folge begutachteten die junge Lenkerin, ihr 32-jähriger Lebensgefährte sowie der 61-Jährige den mutmaßlichen Schaden.
32-Jähriger stellte sich vor den Pkw
Aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten und weil ihm das Kennzeichen bekannt gewesen sei, ging der 61-Jährige offenbar davon aus, dass ein weiteres Verbleiben am Unfallort nicht nötig sei – und wollte wegfahren. Der 32-Jährige versuchte, das zu verhindern, indem er sich vor den Pkw stellte. Der Lenker fuhr daraufhin mehrmals langsam an, der Mann wich jeweils zurück.
Vorfall mitgefilmt
An der Kreuzung Triester Straße eskalierte die Situation dann völlig: Der 61-Jährige beschleunigte plötzlich stärker. Der 32-Jährige, der die Situation mit seinem Handy filmte, legte sich auf die Motorhaube und hielt sich fest. Trotz des Mannes auf dem Fahrzeug setzte der Lenker seine Fahrt fort – bis zur Buchengasse. Beim Abbiegen stürzte der 32-Jährige schließlich von der Motorhaube auf die Fahrbahn und blieb schwer verletzt liegen. Der Autofahrer fuhr einfach weiter.
Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma
Ein Zeuge erzählte der Polizei, dass es beim Abbiegen beinahe zu einer Kollision mit seinem Pkw gekommen wäre, die nur durch ein Ausweichmanöver verhindert werden konnte. Der Verletzte wurde von der Rettung versorgt und mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in den Schockraum eines Spitals gebracht.
Die Polizisten nahmen den 61-Jährigen kurze Zeit später an seiner Wohnadresse vorläufig fest. In der Einvernahme gab der Mann an, aus Angst vor dem 32-Jährigen so gehandelt zu haben. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.
