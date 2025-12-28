Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Streit nach Unfall

Lenker flüchtet mit Mann auf Motorhaube

Wien
28.12.2025 10:28
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Dmitriy - stock.adobe.com)

Ein gefährliches Fahrmanöver hat Freitagnachmittag in Wien-Favoriten zu einem schweren Unfall geführt. Ein 32-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt, ein 61-jähriger Pkw-Lenker wurde vorläufig festgenommen.

0 Kommentare

Ausgangspunkt war ein Parkmanöver in der Angeligasse: Der 61-jährige Autofahrer soll beim Einparken das Fahrzeug einer 21-jährigen Frau touchiert und beschädigt haben. In weiterer Folge begutachteten die junge Lenkerin, ihr 32-jähriger Lebensgefährte sowie der 61-Jährige den mutmaßlichen Schaden.

32-Jähriger stellte sich vor den Pkw
Aufgrund von Verständigungsschwierigkeiten und weil ihm das Kennzeichen bekannt gewesen sei, ging der 61-Jährige offenbar davon aus, dass ein weiteres Verbleiben am Unfallort nicht nötig sei – und wollte wegfahren. Der 32-Jährige versuchte, das zu verhindern, indem er sich vor den Pkw stellte. Der Lenker fuhr daraufhin mehrmals langsam an, der Mann wich jeweils zurück.

Vorfall mitgefilmt
An der Kreuzung Triester Straße eskalierte die Situation dann völlig: Der 61-Jährige beschleunigte plötzlich stärker. Der 32-Jährige, der die Situation mit seinem Handy filmte, legte sich auf die Motorhaube und hielt sich fest. Trotz des Mannes auf dem Fahrzeug setzte der Lenker seine Fahrt fort – bis zur Buchengasse. Beim Abbiegen stürzte der 32-Jährige schließlich von der Motorhaube auf die Fahrbahn und blieb schwer verletzt liegen. Der Autofahrer fuhr einfach weiter.

Lesen Sie auch:
Über 2,7 Promille
Betrunkener (28) würgt Polizisten in Floridsdorf
28.12.2025

Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma
Ein Zeuge erzählte der Polizei, dass es beim Abbiegen beinahe zu einer Kollision mit seinem Pkw gekommen wäre, die nur durch ein Ausweichmanöver verhindert werden konnte. Der Verletzte wurde von der Rettung versorgt und mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in den Schockraum eines Spitals gebracht.

Die Polizisten nahmen den 61-Jährigen kurze Zeit später an seiner Wohnadresse vorläufig fest. In der Einvernahme gab der Mann an, aus Angst vor dem 32-Jährigen so gehandelt zu haben. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 4°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
3° / 4°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
2° / 3°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
2° / 3°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
2° / 4°
Symbol wolkig

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
168.903 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
167.744 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
139.836 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Mehr Wien
Zeit, Danke zu sagen
Dieses Mal haben wir Tausende Wiener der Woche
Frontal gegen Baum
Tragischer Unfall in NÖ: Wiener verstorben
Streit nach Unfall
Lenker flüchtet mit Mann auf Motorhaube
Über 2,7 Promille
Betrunkener (28) würgt Polizisten in Floridsdorf
Krone Plus Logo
Menschen von nebenan
„Ein Kunde öffnet mir immer nackt die Tür“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf