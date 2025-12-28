Lenker flüchtet mit Mann auf Motorhaube

Vorfall mitgefilmt

An der Kreuzung Triester Straße eskalierte die Situation dann völlig: Der 61-Jährige beschleunigte plötzlich stärker. Der 32-Jährige, der die Situation mit seinem Handy filmte, legte sich auf die Motorhaube und hielt sich fest. Trotz des Mannes auf dem Fahrzeug setzte der Lenker seine Fahrt fort – bis zur Buchengasse. Beim Abbiegen stürzte der 32-Jährige schließlich von der Motorhaube auf die Fahrbahn und blieb schwer verletzt liegen. Der Autofahrer fuhr einfach weiter.