Kein Transfer zu Sturm! Senft bleibt in Ried

Für Senft soll Ried laut Medienberichten eine Ablöse von knapp einer Million Euro verlangt haben. Mit den Grazern soll sich der Wiener grundlegend einig gewesen sein. Der Meister hat seine Fühler nun offenbar nach Altach ausgestreckt. Altachs Sportdirektor Philipp Netzer bestätigte am Samstag Gespräche mit Sturm über einen möglichen Wechsel von Cheftrainer Fabio Ingolitsch. Der 33-jährige Ingolitsch steht bei den Vorarlbergern noch bis Sommer unter Vertrag. „Es sind noch Details zu klären“, sagte Netzer. „Es muss auch für uns Sinn machen, das ist klar.“