Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Er fühlt sich wohl“

Kein Transfer zu Sturm! Senft bleibt in Ried

Bundesliga
28.12.2025 12:08
Maximilian Senft bleibt in Riedn.
Maximilian Senft bleibt in Riedn.(Bild: GEPA)

Maximilian Senft wird die SV Ried auch im Frühjahr betreuen. Wie der Fußball-Bundesligist bekannt gab, informierte der Cheftrainer den Verein am Samstagabend darüber, weiter in Ried bleiben zu wollen. Senft war in den vergangenen Tagen als Nachfolger von Jürgen Säumel bei Sturm Graz gehandelt worden. 

0 Kommentare

Der Aufsteiger hatte die Erlaubnis für Verhandlungen erteilt. Für den Wechsel zum Meister wäre eine Ablösesumme fällig geworden. Senft steht bei Ried noch bis 2027 unter Vertrag.

„Er hat klar signalisiert, dass er das Interesse von Sturm als Wertschätzung der geleisteten Arbeit sieht, dass er sich aber auch in Ried sehr wohlfühlt“, berichtete Rieds Präsident Thomas Gahleitner über das Gespräch mit dem 36-Jährigen. Senft habe sich in der Causa „professionell verhalten“, wie Gahleitner betonte. Rieds Sport-Geschäftsführer Wolfgang Fiala sah das Angebot von Sturm als Zeichen der Wertschätzung für Senfts Arbeit. „Ich denke aber, Max weiß auch sehr gut einzuschätzen, welch gute Rahmenbedingungen er bei uns vorfindet.“

Für Senft soll Ried laut Medienberichten eine Ablöse von knapp einer Million Euro verlangt haben. Mit den Grazern soll sich der Wiener grundlegend einig gewesen sein. Der Meister hat seine Fühler nun offenbar nach Altach ausgestreckt. Altachs Sportdirektor Philipp Netzer bestätigte am Samstag Gespräche mit Sturm über einen möglichen Wechsel von Cheftrainer Fabio Ingolitsch. Der 33-jährige Ingolitsch steht bei den Vorarlbergern noch bis Sommer unter Vertrag. „Es sind noch Details zu klären“, sagte Netzer. „Es muss auch für uns Sinn machen, das ist klar.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Formel 1
Verstappens Team wechselt 2026 zu Mercedes-AMG
168.903 mal gelesen
Max Verstappen
Oberösterreich
„Nach den Feiertagen könnten wir auch zusperren“
167.744 mal gelesen
Beim Landhotel Stockerwirt in Vorderstoder ist man mit den Buchungen zufrieden – obwohl mehr ...
Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
139.836 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Mehr Bundesliga
„Er fühlt sich wohl“
Kein Transfer zu Sturm! Senft bleibt in Ried
Entscheidung fix
Poker beendet! Senft wird aber NICHT Sturm-Trainer
Die Drähte glühen
Finale Phase! Sturm geht jetzt in die Offensive
Krone Plus Logo
Keine halben Sachen
Sturm-Trainersuche: Ganzer „Raubzug“ in Ried?
Rapid auf der Suche
Seidl: Der neue Trainer „muss uns alle abholen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf