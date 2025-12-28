Tragischer Unfall in NÖ: Wiener verstorben

Kein Transfer zu Sturm! Senft bleibt in Ried
„Er fühlt sich wohl“
Ein Lenker aus Wien ist am Samstagabend nach einem tragischen Autounfall in Trautmannsdorf an der Leitha (Bezirk Bruck an der Leitha) in der Niederösterreich gestorben.
Der 56-Jährige war kurz nach 20.30 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und plötzlich frontal gegen einen Baum geprallt.
Starb noch am Unfallort
Der Mann aus Wien-Landstraße erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, teilte die niederösterreichische Polizei am Sonntag mit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.