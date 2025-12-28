„Spiel besser – und dann kannst du reden“

Im TV-Interview mit Sport1 wiederholte er dann weitgehend die Message, die er zuvor schon bei dazn „gedropt“ hatte. Und nahm in einem Verbal-Aufwaschen dann doch noch einmal Joe Cullen mit. Im Gegensatz zu ihm – dessen Namen er „niemals“ aussprechen wolle – sei Littler ein großer Sportler „und auch privat“ top. „Er macht sein Spiel, beschwert sich über nichts, sagt dann danke und geht wieder“, so Suljovic. Und weiter: Cullens Verhalten (das er so nie aussprach) sei „ein Wahnsinn, das mag ich nicht. Ich war in den Top 16 und habe nie groß geredet und mich beschwert. Was beschwert er sich? Spiel besser, dann bist du in den Top-Acht. Und dann kannst du reden. Hintenrum brauchst du nicht zu reden.“ Auch wenn der Adressat nie namentlich erwähnt wurde – klarer adressieren lässt sich Cullen vermutlich nicht. Hoffentlich war das das letzte Kapitel in der Causa. Und verspätete Weihnachtsfriede kehrt doch noch ein.