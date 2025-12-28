Vorteilswelt
Feierte mit Familie

Boris Becker teilte liebe Fotos vom Weihnachtsfest

Society International
28.12.2025 10:26
Boris Becker und seine Lilian feierten das erste Weihnachtsfest mit Töchterchen Zoë Vittoria. ...
Boris Becker und seine Lilian feierten das erste Weihnachtsfest mit Töchterchen Zoë Vittoria. Auch Beckers Söhne waren dabei.(Bild: APA/AFP/RALF HIRSCHBERGER)

Boris Becker (58) hat private Einblicke vom ersten Weihnachtsfest mit seiner Tochter Zoë Vittoria geteilt und sich im Kreise seiner großen Patchworkfamilie gezeigt. 

Auf Instagram teilte die Tennis-Legende ein Foto, auf dem Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro das rund einen Monat alte Baby hält. Dahinter stehen Becker und seine Söhne aus erster Ehe, Noah (31) und Elias (26). Auch Beckers Schwester Sabine Becker-Schorp und deren Kinder sind zu sehen.

„Kostbare Tage“
„Ein paar kostbare Tage, an denen das Leben langsamer wird und die Familie an erster Stelle steht. Dann der Abschied ... und die stille Dankbarkeit, die zurückbleibt. Dankbar für die Mühe, die Liebe, die Momente und für die Familie, immer“, schrieb Becker dazu.

Auf weiteren Fotos sieht man auch Boris Beckers dritten Sohn Amadeus (15), der aus der Ehe mit Lilly Becker stammt. Auf einem Foto hält er stolz seine kleine Halbschwester. Weitere Bilder zeigen, wie die Familie beim Essen sitzt, in einem Fotoalbum blättert oder in Mailand unterwegs ist.

Lesen Sie auch:
Boris Becker und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro
„Bummbumm 2.0“
Boris Becker trainiert mit Baby Zoë schon Tennis
17.12.2025
Papa platzt vor Stolz
Boris Becker zeigt zum ersten Mal Töchterchen Zoë
01.12.2025

Tochter Anna fehlte
Becker und de Carvalho Monteiro leben in Italien. Die beiden sind seit 2024 verheiratet. Zoë Vittoria ist ihr erstes gemeinsames Kind. Boris Beckers Tochter Anna Ermakova (25) ist auf den Fotos nicht zu sehen.

Porträt von krone.at
krone.at
