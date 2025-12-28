Boris Becker teilte liebe Fotos vom Weihnachtsfest

„Kostbare Tage“

„Ein paar kostbare Tage, an denen das Leben langsamer wird und die Familie an erster Stelle steht. Dann der Abschied ... und die stille Dankbarkeit, die zurückbleibt. Dankbar für die Mühe, die Liebe, die Momente und für die Familie, immer“, schrieb Becker dazu.