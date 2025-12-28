Französische Filmdiva Brigitte Bardot ist tot

Bardot schuf neues Frauenbild

In einem Frankreich, in dem schon barfüßig zu tanzen ein mittlerer Skandal war, sprengte sie die Grenzen dessen, was bis dahin für Frauen auf der Leinwand möglich war: Zum ersten Mal im Kino brachte eine Frau gleichberechtigt mit einem Mann ihre körperlichen Wünsche zum Ausdruck. Der Film war ein Schlag ins Gesicht für eine ganze Nation. Szenen wurden zensiert, und das brave Bürgertum beschimpfte sie als Hure. Doch für viele französische Frauen wurde BB, wie sie bis zu ihrem Tod genannt wurde, zum Vorbild. Sie selbst fand den Film einfach nur lustig. Den Mambo habe sie völlig improvisiert, sagte sie Jahre später der Zeitung „La Croix“.