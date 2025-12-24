Vorteilswelt
Pkw abgedriftet

Zwei Schwerverletzte bei Crash in Alberschwende

Vorarlberg
24.12.2025 10:56
Der Notarzt war schnell vor Ort (Archivbild).
Der Notarzt war schnell vor Ort (Archivbild).(Bild: Mathis Fotografie)

Am Dienstagnachmittag hat sich in Alberschwende (Vorarlberg) ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Ein Mann und eine Frau wurden dabei schwer verletzt.

Der genaue Unfallhergang gibt der Polizei noch einige Rätsel auf, die Ermittlungen laufen. Fest steht, dass ein 22 Jahre alter Deutscher gegen 16 Uhr mit seinem Pkw auf der L200 talauswärts in Richtung Dornbirn unterwegs war. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet er kurz vor dem Ortszentrum von Alberschwende mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn – mit schlimmen Folgen.

Zuerst touchierte das Fahrzeug das Auto einer entgegenkommenden 38-Jährigen, danach prallte es frontal gegen den Wagen eines 59-jährigen Einheimischen.

Nach Erstversorgung ins Spital gebracht
Der 59-Jährige und seine 57 Jahre alte Beifahrerin erlitten beim Aufprall schwere Verletzungen. Sie wurden vom herbeigeeilten Notarzt noch vor Ort erstversorgt und anschließend mit der Rettung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Alle anderen Personen blieben unversehrt.

L200 gut eine Stunde gesperrt
Die drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge sind erheblich beschädigt worden und waren allesamt nicht mehr fahrbereit – sie wurden vom ÖAMTC abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L200 für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Erst kurz nach 17 Uhr war die Unfallstelle wieder passierbar.

