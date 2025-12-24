Zwei Schwerverletzte bei Crash in Alberschwende

Am Dienstagnachmittag hat sich in Alberschwende (Vorarlberg) ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Ein Mann und eine Frau wurden dabei schwer verletzt.
Der genaue Unfallhergang gibt der Polizei noch einige Rätsel auf, die Ermittlungen laufen. Fest steht, dass ein 22 Jahre alter Deutscher gegen 16 Uhr mit seinem Pkw auf der L200 talauswärts in Richtung Dornbirn unterwegs war. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet er kurz vor dem Ortszentrum von Alberschwende mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn – mit schlimmen Folgen.
Zuerst touchierte das Fahrzeug das Auto einer entgegenkommenden 38-Jährigen, danach prallte es frontal gegen den Wagen eines 59-jährigen Einheimischen.
Nach Erstversorgung ins Spital gebracht
Der 59-Jährige und seine 57 Jahre alte Beifahrerin erlitten beim Aufprall schwere Verletzungen. Sie wurden vom herbeigeeilten Notarzt noch vor Ort erstversorgt und anschließend mit der Rettung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Alle anderen Personen blieben unversehrt.
L200 gut eine Stunde gesperrt
Die drei am Unfall beteiligten Fahrzeuge sind erheblich beschädigt worden und waren allesamt nicht mehr fahrbereit – sie wurden vom ÖAMTC abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L200 für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Erst kurz nach 17 Uhr war die Unfallstelle wieder passierbar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.