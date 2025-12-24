Zwei Schwerverletzte bei Crash in Alberschwende

Der genaue Unfallhergang gibt der Polizei noch einige Rätsel auf, die Ermittlungen laufen. Fest steht, dass ein 22 Jahre alter Deutscher gegen 16 Uhr mit seinem Pkw auf der L200 talauswärts in Richtung Dornbirn unterwegs war. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet er kurz vor dem Ortszentrum von Alberschwende mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn – mit schlimmen Folgen.