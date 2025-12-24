Obdachlos im Ländle: „Sind wie Familie für mich“

„Das neue Jahr soll besser werden“

Auch den 24. Dezember wird Ulf mit seinen Freunden im „Caritas Café“ verbringen und an der Feier dort teilnehmen. „Früher habe ich mit meinem Papa den Baum geschmückt. Das war immer sehr schön“, erinnert er sich an seine Kindheit zurück. Inzwischen bedeutet ihm das Weihnachtsfest nicht mehr viel. Sein größter Wunsch ist es, eines Tages mit seiner Tochter den Weihnachtsbaum schmücken zu können. Denn Ulf ist der Kontakt zu seiner inzwischen 14-jährigen Tochter, die in Leipzig wohnt, derzeit untersagt. Zum letzten Mal gesehen hat er sie, als sie zwei Jahre alt war. Der 43-Jährige hofft, dass ihn seine Tochter besuchen kommt, sobald sie volljährig ist. Zuvor möchte Ulf aber wieder ein eigenes Zuhause finden. In einem ersten Schritt hat er seinen Alkoholkonsum reduziert und sich für einen fixen Job beworben. Wenn alles gutgeht, dann kann er bereits im Jänner an seinem neuen Arbeitsplatz beginnen. „Das neue Jahr soll besser werden“, sagt Ulf hoffnungsvoll.