Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ländle-Schwimmer

2025 war ein besonderes Jahr für Jan Niedermayer

Vorarlberg
24.12.2025 10:00
Für Schwimmer Jan Niedermayer geht ein ganz spezielles Jahr zu Ende.
Für Schwimmer Jan Niedermayer geht ein ganz spezielles Jahr zu Ende.(Bild: Privat)

Der Schwimmer Jan Niedermayer ging 2025 durch tiefe Täler, schaffte es aber am Ende ganz nach oben und gehört jetzt zu den Besten Österreichs. Geschafft hat der Bludenzer das mit viel eigener Kraft und der richtigen Unterstützung in seiner Heimat.

0 Kommentare

Für den Schwimmer Jan Niedermayer geht ein ganz besonderes Jahr zu Ende. Eines, in dem er viel von dem erreicht hat, worauf er schon fast ein Jahrzehnt hingearbeitet hat. „Es war ein unglaubliches Jahr für mich“, sagt der Bludenzer, der es, fast auf sich allein gestellt, unter die besten Schwimmer Österreichs geschafft hat.

Dabei hatte 2025 unscheinbar angefangen. Niedermayer war aus Graz ins Ländle zurückgekehrt, trainierte sehr viel auf eigene Faust, ohne Schwimmcoach. Was für die meisten ein hoffnungsloses Unterfangen wäre, funktionierte beim 26-Jährigen. Im August schwamm er in Wolfsberg die 50-Meter-Brust in einer Zeit von 27,97 Sekunden, schaffte das Limit für die Europameisterschaften als zweiter Vorarlberger überhaupt nach Max Halbeisen. Eine wirklich beeindruckende Leistung.

In Wolfsberg schaffte Jan Niedermayer das EM-Limit.
In Wolfsberg schaffte Jan Niedermayer das EM-Limit.(Bild: Privat)

Die Monate davor waren aber nicht immer einfach für den besonnenen Schwimmer. Selbstzweifel, die ihn heimsuchten, kann er nun offen ansprechen. „Aber damals habe ich nur mit meiner Mama darüber geredet. Es ist mir viel durch den Kopf gegangen nach den unzufriedenstellenden Resultaten, die ich in den ersten Monaten des Jahres hatte“, erzählt Niedermayer. Der dann aber durch das Olympiazentrum Vorarlberg wertvolle Unterstützung erfuhr. „Das war für mich auch wie ein Umkehrpunkt. Ich hatte wieder Struktur, was Kraft und Ernährung anbelangt. Außerdem konnte ich mich so komplett auf meinen Schwimmplan konzentrieren, den ich mir selbst zusammenstelle“, erklärt er.

Lesen Sie auch:
Jan Niedermayer hat in letzter Zeit sehr viel geleistet.
Schwimmer geht viral
„Gewaltig, was ich da für eine Resonanz bekomme!“
13.08.2025
Lebenstraum erfüllt
EM-Limit geknackt! Da brachen bei Jan alle Dämme
07.08.2025

Und so fuhr er im August mit einem klaren Plan nach Wolfsberg. „Ich habe mir eine Art Ultimatum gestellt, es hat sich wie eine letzte Chance angefühlt. Falls es nicht klappt, werde ich es lassen, hatte ich beschlossen. Jeder Sportpsychologe würde dir sagen, dass du solche Gedanken lieber nicht zulassen solltest. Aber trotzdem hat es einwandfrei funktioniert“, lacht Niedermayer, „das ist ein wenig komisch bei mir, aber meine besten Wettkämpfe bin ich immer dann geschwommen, wenn ich mir den allergrößten Druck gemacht habe.“

Druck, den er sich in Zukunft vielleicht gar nicht mehr so oft machen muss. Denn nach dem so langersehnten Erfolg in Wolfsberg lehnte sich das Schwimm-Ass nicht zurück, ganz im Gegenteil. „Jetzt erst recht, habe ich mir gedacht. Auch, weil ich gemerkt habe, dass meine Leistungen keine Ausreißer sind. Das war eine riesengroße Bestätigung und Motivation für mich.“

In Graz holte der Bludenzer mit persönlicher Bestzeit die Bronzemedaille über 50-Meter-Brust auf ...
In Graz holte der Bludenzer mit persönlicher Bestzeit die Bronzemedaille über 50-Meter-Brust auf der Kurzbahn.(Bild: Privat)

Noch eine Bestleistung
Die nur kurze Pause und die harte Arbeit danach machte sich bezahlt. Mitte Dezember holte Niedermayer die Bronzemedaille über die 50-Meter-Brust auf der Kurzbahn bei den Staatsmeisterschaften in Graz, blieb dabei mit 26,93 Sekunden erstmals in seiner Karriere unter 27 Sekunden – was vor ihm erst fünf andere Österreicher geschafft hatten. Und das, obwohl die Vorbereitung auf den Wettkampf alles andere als optimal verlief. „Darum kam es auch ein wenig unerwartet“, gesteht Jan, „ich habe noch nie in meiner Schwimmkarriere so viele kleine Verletzungen und Erkrankungen gehabt, wie vor diesem Wettkampf. Aber anscheinend hat das, was ich gemacht habe, einfach so gut gefruchtet. Ich hinterfrage das am besten nicht zu lange“, fügt er lachend an. „Mein alter Trainer hat einmal zu mir gesagt: ,A happy swimmer is a fast swimmer’. Und das merke ich jetzt bei mir. Ich bin glücklich, wo ich bin und das spiegelt sich jetzt in meinen Zeiten im Wasser wider.“

Weihnachten feiert Jan Niedermayer mit Freundin Noelle, Kater Toni und seinen Eltern Monika und ...
Weihnachten feiert Jan Niedermayer mit Freundin Noelle, Kater Toni und seinen Eltern Monika und Didi.(Bild: Privat)

Eine verdiente Pause
Jetzt macht der Ländle-Schwimmer aber erst einmal Pause. „Nach dem letzten Wettkampf hat es mich schon ein wenig zusammengehaut, ich habe 14 Monate fast durchtrainiert“, sagt Jan. Bis zum neuen Jahr bleibt er dem Wasser fern. Und genießt nun die Weihnachtsfeiertage mit seiner Freundin Noelle und seiner Familie. 2026 hat er dann aber wieder einiges vor, mit dem großen Ziel im August in Paris, wo die Europameisterschaften über die Bühne gehen werden. „Aber da möchte ich trotzdem noch nicht zu viel darüber nachdenken. Wenn es dann so weit ist, werde ich bereit sein!“

Porträt von Dominik Omerzell
Dominik Omerzell
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / -0°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-1° / 1°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
1° / 1°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-0° / 1°
Symbol bedeckt

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
136.994 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
126.104 mal gelesen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
100.675 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Vorarlberg
Ländle-Schwimmer
2025 war ein besonderes Jahr für Jan Niedermayer
Krone Plus Logo
Frust statt Fest
Wenn der Streit unterm Christbaum eskaliert
Wärme in eisiger Zeit
Obdachlos im Ländle: „Sind wie Familie für mich“
Tierquälerei
Verendete Kätzchen: Landwirt wurde freigesprochen
„Vögels Lexikon“
„Im dunkla tappa“: Orientierungslos im Ländle
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf