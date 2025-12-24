2025 war ein besonderes Jahr für Jan Niedermayer

Noch eine Bestleistung

Die nur kurze Pause und die harte Arbeit danach machte sich bezahlt. Mitte Dezember holte Niedermayer die Bronzemedaille über die 50-Meter-Brust auf der Kurzbahn bei den Staatsmeisterschaften in Graz, blieb dabei mit 26,93 Sekunden erstmals in seiner Karriere unter 27 Sekunden – was vor ihm erst fünf andere Österreicher geschafft hatten. Und das, obwohl die Vorbereitung auf den Wettkampf alles andere als optimal verlief. „Darum kam es auch ein wenig unerwartet“, gesteht Jan, „ich habe noch nie in meiner Schwimmkarriere so viele kleine Verletzungen und Erkrankungen gehabt, wie vor diesem Wettkampf. Aber anscheinend hat das, was ich gemacht habe, einfach so gut gefruchtet. Ich hinterfrage das am besten nicht zu lange“, fügt er lachend an. „Mein alter Trainer hat einmal zu mir gesagt: ,A happy swimmer is a fast swimmer’. Und das merke ich jetzt bei mir. Ich bin glücklich, wo ich bin und das spiegelt sich jetzt in meinen Zeiten im Wasser wider.“