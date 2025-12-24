Gebrauchte Wohnungen im Ländle stark nachgefragt

Gute Kaufchancen, aber erschwerte Finanzierung

Und wie geht es nun 2026 weiter? Christian Hagspiel, Co-Geschäftsführer der Immobiliensparte der Sparkassen, sieht aktuell gute Chancen für Käufer: „Bis Ende Juni 2026 reduziert die temporäre Gebührenbefreiung die Kaufnebenkosten für Grundbucheintragungsgebühr und Pfandeintragungsgebühr.“ Außerdem ließen sich noch in allen Segmenten und Lagen gute Immobilien finden. Allerdings befürchtet Hagspiel, dass die drastische Kürzung der Wohnbauförderung die Nachfrage von Neubau-Immobilien bremsen könnte. Die Vorarlberger Landesregierung hat mit Anfang Juli bekanntlich die maximale Förderhöhe für neu errichtete Eigentumswohnungen auf 100.000 Euro halbiert. „Das erschwert den Erwerb von Wohneigentum vor allem für jüngere Paare und Familien erheblich und könnte zu einem Ansturm im Gebrauchtsegment führen, der wiederum die Preise in die Höhe treibt.“