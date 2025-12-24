Gebrauchte Wohnungen im Ländle stark nachgefragt

Die Sparkassen haben ihren ImmoGuide für 2026 herausgegeben. Dieser zeigt, dass die Nachfrage nach Immobilien in Vorarlberg im zu Ende gehenden Jahr wieder zugenommen hat.
In den vergangenen Jahren hat sich auf dem Vorarlberger Immobilienmarkt eine kleine Delle abgezeichnet, nun scheint sich die Lage wieder normalisiert zu haben. Im laufenden Jahr ist jedenfalls eine steigende Nachfrage nach Immobilien zu verzeichnen, was in erster Linie auf die Lockerung der strengen Eigenmittelvorschriften der KIM-Verordnung zurückzuführen ist, zudem ist auch das Zinsniveau einigermaßen stabil. Besonders beliebt sind im Ländle gebrauchte Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen in guter Lage. „Der Markt hat sich zuletzt stabilisiert und auch die Bautätigkeit zieht nach den herausfordernden Jahren 2022 bis 2024 langsam wieder an“, weiß Martina Hirsch, Geschäftsführerin der Immobiliensparte der Sparkassen.
Preisentwicklung regional unterschiedlich
Allerdings entwickeln sich die Immobilienpreise im Ländle höchst unterschiedlich: Abhängig von Region, Immobilienart und Ausstattung kommt es zu Ab- aber auch zu Aufschlägen. So bleiben die Preise für gebrauchte Eigentumswohnungen in und um Bregenz, Dornbirn, Bludenz, Götzis und Egg stabil auf hohem Niveau, während in Lustenau und Hohenems die Preise im Vergleich zum Vorjahr tendenziell fallen. Im Raum Feldkirch wiederum ist ein Anstieg der Preise zu beobachten. Für Hirsch ist die differenzierte Preisentwicklung auf mehrere Faktoren zurückzuführen: „Preislich zieht Feldkirch dem Großraum Bregenz und Dornbirn nach. Die Nähe zur Schweiz und Liechtenstein macht die Montfortstadt für Pendler und Zuzügler überaus attraktiv.“
Gute Kaufchancen, aber erschwerte Finanzierung
Und wie geht es nun 2026 weiter? Christian Hagspiel, Co-Geschäftsführer der Immobiliensparte der Sparkassen, sieht aktuell gute Chancen für Käufer: „Bis Ende Juni 2026 reduziert die temporäre Gebührenbefreiung die Kaufnebenkosten für Grundbucheintragungsgebühr und Pfandeintragungsgebühr.“ Außerdem ließen sich noch in allen Segmenten und Lagen gute Immobilien finden. Allerdings befürchtet Hagspiel, dass die drastische Kürzung der Wohnbauförderung die Nachfrage von Neubau-Immobilien bremsen könnte. Die Vorarlberger Landesregierung hat mit Anfang Juli bekanntlich die maximale Förderhöhe für neu errichtete Eigentumswohnungen auf 100.000 Euro halbiert. „Das erschwert den Erwerb von Wohneigentum vor allem für jüngere Paare und Familien erheblich und könnte zu einem Ansturm im Gebrauchtsegment führen, der wiederum die Preise in die Höhe treibt.“
