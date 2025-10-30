Trumps Atomwaffen-Hammer: Leise Töne aus dem Kreml

Kreml betont, US-Waffentests seien legitim

„Bis jetzt war uns nicht bekannt, dass jemand Tests durchführt. Und wenn damit irgendwie der Test des ,Burewestnik‘ gemeint ist, dann handelt es sich dabei auf keinen Fall um einen Atomtest. Alle Länder entwickeln ihre Verteidigungssysteme weiter, aber das sind keine Atomtests“, stellte Peskow klar. Zugleich sagte er, dass die USA als souveräner Staat das Recht zu solchen Tests hätten. Er erinnerte an frühere Warnungen Putins, wonach Russland dann ebenbürtig handeln werde.