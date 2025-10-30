Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zu Abrüstung bereit

Trumps Atomwaffen-Hammer: Leise Töne aus dem Kreml

Außenpolitik
30.10.2025 13:09
Ein Atomwaffentest im Jahr 1955 auf dem Gelände, das heute als Nevada National Security Site ...
Ein Atomwaffentest im Jahr 1955 auf dem Gelände, das heute als Nevada National Security Site bekannt ist.(Bild: APA/AP)

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, „unverzüglich“ wieder Atomwaffentests durchführen zu wollen. Doch so schnell wird dies wohl nicht möglich sein – einer Schätzung zufolge könnte dieses Unterfangen erst in ein paar Jahren durchführbar sein. Moskau gibt sich indes kleinlaut: Es liege ein Missverständnis vor ... 

0 Kommentare

Der letzte Atomwaffentest der USA fand im Jahr 1992 statt – dann wurde ein freiwilliges Moratorium für solche Versuche verhängt. Doch eine Wiederaufnahme der Tests geht freilich nicht von heute auf morgen: Laut einem Bericht des Congressional Research Service vom August könnte es 24 bis 36 Monate dauern, bis die USA wieder Atomwaffen testen könnten.

Russland dementiert jüngste Atomwaffentests
Trumps Ankündigung hat dennoch für enorme Resonanz gesorgt. Russland hoffe, dass Trump über die jüngsten russischen Waffentests der Rakete „Burewestnik“ und der Unterwasserdrohne Poseidon korrekt informiert worden sei, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow russischen Agenturen zufolge am Donnerstag. Es habe sich nicht um Atomwaffentests gehandelt, betonte er.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin
Kreml-Sprecher Dmitri Peskow mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin(Bild: EPA/GRIGORY SYSOEV /SPUTNIK/KREMLIN POOL)

Kreml betont, US-Waffentests seien legitim
„Bis jetzt war uns nicht bekannt, dass jemand Tests durchführt. Und wenn damit irgendwie der Test des ,Burewestnik‘ gemeint ist, dann handelt es sich dabei auf keinen Fall um einen Atomtest. Alle Länder entwickeln ihre Verteidigungssysteme weiter, aber das sind keine Atomtests“, stellte Peskow klar. Zugleich sagte er, dass die USA als souveräner Staat das Recht zu solchen Tests hätten. Er erinnerte an frühere Warnungen Putins, wonach Russland dann ebenbürtig handeln werde.

Russland sei zudem zu atomaren Abrüstungsverhandlungen bereit, wie Peskow beteurte. Man habe aber auf seine Vorschläge bisher keine Reaktion von Trump erhalten. Putin hatte 2023 per Gesetz die russische Ratifizierung für das Verbot von Atomwaffentests zurückgezogen. Seither verweist er auf die grundsätzlich mögliche Wiederaufnahme dieser Tests. Das Land arbeitet jedoch bisher trotz seiner Abkehr vom internationalen Atomteststopp-Vertrag weiterhin an der globalen Überwachung des Paktes mit.

Russland und USA besitzen 90 Prozent des Atomwaffenarsenals
Die meisten Atomsprengköpfe sind im Besitz der USA und Russland – die beiden Länder verfügen laut der Organisation Union of Concerned Scientists über 90 Prozent des weltweiten Atomwaffenarsenals. Russland besitzt demnach rund 6000 Sprengköpfe, von denen 1584 einsatzbereit sind. 

Trump enthüllte seine Pläne, kurz bevor er sich mit Chinas Präsident Xi Jinping traf.
Trump enthüllte seine Pläne, kurz bevor er sich mit Chinas Präsident Xi Jinping traf.(Bild: AP/Susan Walsh)

China besitzt aktuell ein relativ kleines Arsenal an Atomwaffen, das Ausmaß wird von Forschern bzw. dem Pentagon auf ca. 400 bis 500 Sprengköpfe geschätzt. Das Land der Mitte hält sich über die genaue Anzahl bedeckt – vermutlich, weil es nur ein Bruchteil der Menge der USA und Russland besitzt. Allerdings baut China laut Pentagon sein Atomwaffenarsenal rasant aus. Bis zum Ende des Jahrzehnts könnte es bereits über 1000 Atomsprengköpfe verfügen. 

Interessant ist der Zeitpunkt, den Trump für seine Ankündigung wählte. Von einem Reporter am Donnerstagabend darauf angesprochen, warum er sich entschieden habe, diese Pläne ausgerechnet kurz vor seinem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping bekannt zu geben, antwortete Trump: „Das hatte mit anderen Dingen zu tun.“

Lesen Sie auch:
Von links: US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping
Kein großer Durchbruch
Das sind die Ergebnisse des Trump-Xi-Treffens
30.10.2025
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
30.10.2025
Nukleare Erpressung
Putin lenkt ein – „wenn Trump das auch tut“
22.09.2025

„Es scheint sich alles um Atomtests zu drehen“, sagte Trump aus der Air Force One. „Wir haben die Tests vor vielen Jahren eingestellt, aber da andere Länder Tests durchführen, halte ich es für angemessen, dass auch wir dies tun.“

Weltweit mehr Atomwaffentests befürchtet
„Wenn er mit Testen Atomwaffentests meint, wäre das leichtsinnig“, kommentiert Hans Kristensen, Direktor des Nuclear Information Project bei der Federation of American Scientists, gegenüber CNN die Entwicklung. Solche Tests seien „wahrscheinlich nicht in den nächsten 18 Monaten möglich und würde Geld kosten, das der Kongress genehmigen müsste“.

Der Experte warnte, diese Maßnahme würde Länder wie Russland, China, Indien und Pakistan „mit ziemlicher Sicherheit“ dazu ermutigen, ihre eigenen Tests wieder aufzunehmen. „Anders als die Vereinigten Staaten hätten all diese Länder durch die Wiederaufnahme von Atomtests viel zu gewinnen“, erklärte Kristinasen weiter. 

Trump, der sich gerne als „Friedensstifter“ inszeniert, dürfte sich damit weiter von seinem geliebten Friedensnobelpreis entfernen. Ein hochrangiger russischer Abgeordneter sagte der staatlichen Nachrichtenagentur RIA zufolge, die Entscheidung läute eine neue Ära der Unvorhersehbarkeit und offenen Konfrontation ein. Die USA testeten zuletzt 1992 eine Atomwaffe, Russland 1990 und China 1996.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald Trump
MoskauUSARusslandChinaKreml
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
In Australien ist eine 80-jährige Kreuzfahrtpassagierin bei einem Landausflug auf der ...
Frau gestorben
Kreuzfahrtschiff vergisst Passagierin an Land
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
180.193 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
132.687 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
131.509 mal gelesen
Mehr Außenpolitik
Zu Abrüstung bereit
Trumps Atomwaffen-Hammer: Leise Töne aus dem Kreml
Genehmigung von Trump
Südkorea will atomgetriebene U-Boote bauen
Eingriff erfolgreich
Kanzler wechselt nach Operation ins Homeoffice
Kein großer Durchbruch
Das sind die Ergebnisse des Trump-Xi-Treffens
„Nur Missverständnis“
Slowakei: Tempolimit für Fußgänger kommt nicht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf