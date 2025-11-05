Studienfreund verunglückt! Sturz von Hotelterrasse

Wie die Metropolitan Police bestätigte, wurde am späten Donnerstagabend (30. Oktober) „ein Mann auf dem Dach eines Gebäudes in Cockspur Street, Westminster“ gemeldet. Kurz darauf fiel Duncan in die Tiefe. Trotz sofortiger Hilfe durch den Rettungsdienst kam jede Hilfe zu spät – er wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Die Polizei behandelt den Tod als „unerwartet, aber nicht verdächtig.“