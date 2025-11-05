Studienfreund verunglückt! Sturz von Hotelterrasse

Tragisches Unglück im Umfeld der britischen Royals! Ben Duncan (†43), einst Uni-Freund von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) an der University of St. Andrews, ist in London ums Leben gekommen. Der frühere Big Brother-Star stürzte Berichten zufolge von der Dachterrasse des angesagten Trafalgar St. James Hotels – aus rund 30 Metern Höhe!
Wie die Metropolitan Police bestätigte, wurde am späten Donnerstagabend (30. Oktober) „ein Mann auf dem Dach eines Gebäudes in Cockspur Street, Westminster“ gemeldet. Kurz darauf fiel Duncan in die Tiefe. Trotz sofortiger Hilfe durch den Rettungsdienst kam jede Hilfe zu spät – er wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Die Polizei behandelt den Tod als „unerwartet, aber nicht verdächtig.“
Erlebte Kate und Williams Lovestory hautnah mit
Duncan war kein Unbekannter: Er studierte gemeinsam mit William und Kate in Schottland – dort, wo sich das heutige Traumpaar kennen und lieben lernte. Später sorgte der Lebemann als Teilnehmer von „Big Brother UK“ (Staffel 11) und in Formaten wie „Come Dine With Me“ oder „Celebrity Coach“ Trip für Schlagzeilen.
In einem früheren Interview erinnerte sich Duncan an die Anfänge der royalen Lovestory: „Wir wussten, dass zwischen Will und Kate etwas lief – sie waren einfach füreinander bestimmt.“
Jetzt trauern Freunde und Fans um den charmanten Society-Star, der einst Zeuge eines royalen Kapitels wurde, das Geschichte schrieb.
