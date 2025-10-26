Tante von Harry und William nach Unfall in Klinik

Behandelnder Arzt: Sarah McCorquodale sei „ziemlicher Charakter“

Earl Spencer war zuletzt zu Gast in einem britischen Podcast. Dabei kamen der 61-Jährige und der Host der Sendung auch auf Charles‘ ältere Schwester Sarah zu sprechen. „Sie reitet immer noch“, erklärte der Earl über seine 70-jährige Schwester, „und hatte im letzten Monat einen wirklich schlimmen Sturz“. Infolgedessen wurde Lady Sarah in ein Krankenhaus gebracht und dort lange behandelt. Mit einem Augenzwinkern erzählte er weiter, er glaube, seine Schwester sei als Patientin eine „ziemliche Belastung“ gewesen. „Denn der leitende Arzt sagte zu meinem Schwager: ,Sie ist ein ziemlicher Charakter, nicht wahr?‘“