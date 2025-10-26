Vorteilswelt
Sorge bei den Royals

Tante von Harry und William nach Unfall in Klinik

Royals
26.10.2025 13:04
Prinz William und Prinz Harry ereilte zuletzt eine schockierende Nachricht.
Prinz William und Prinz Harry ereilte zuletzt eine schockierende Nachricht.(Bild: APA/AFP/POOL/Chris Jackson)

Das britische Königshaus ist in Sorge: Lady Sarah McCorquodale, die Schwester von Prinzessin Diana, ist bei einem Reitunfall schwer verletzt worden. Seitdem wir die 70-Jährige im Krankenhaus behandelt.

0 Kommentare

Die Tante von Prinz William und Prinz Harry liegt im Krankenhaus. Die 70-Jährige soll Anfang Oktober einen Reitunfall mit schweren Folgen gehabt haben, berichtet die britische Zeitung „Express“.

Sarah verkuppelte Diana und Charles
Auch wenn sie das Rampenlicht eher meidet, ist Sarah McCorquodale bei Royal-Fans eine bekannte Persönlichkeit – schließlich hat die Frau in der Vergangenheit Amor gespielt: Sie wäre beinahe die Frau von König Chales geworden, verpasste ihm jedoch einen Korb und stellte ihn ihrer Schwester Diana vor.

Familie in Sorge
Sarah selbst heiratete schließlich Neil McCorquodale, mit dem sie drei erwachsene Kinder hat. Die Familie lebt zurückgezogen auf ihrem Anwesen in Lincolnshire. Auch sie werden nun um die Genesung der Lady bangen.

Behandelnder Arzt: Sarah McCorquodale sei „ziemlicher Charakter“
Earl Spencer war zuletzt zu Gast in einem britischen Podcast. Dabei kamen der 61-Jährige und der Host der Sendung auch auf Charles‘ ältere Schwester Sarah zu sprechen. „Sie reitet immer noch“, erklärte der Earl über seine 70-jährige Schwester, „und hatte im letzten Monat einen wirklich schlimmen Sturz“. Infolgedessen wurde Lady Sarah in ein Krankenhaus gebracht und dort lange behandelt. Mit einem Augenzwinkern erzählte er weiter, er glaube, seine Schwester sei als Patientin eine „ziemliche Belastung“ gewesen. „Denn der leitende Arzt sagte zu meinem Schwager: ,Sie ist ein ziemlicher Charakter, nicht wahr?‘“ 

Porträt von krone.at
krone.at
Kommentare

