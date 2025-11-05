Das wird sich bei der Deutschförderung ändern

Lob von der SPÖ, Kritik von der FPÖ

Begrüßt wird die Änderung von der SPÖ: Die Wahlmöglichkeit öffne „die Tür für integrative Modelle, in denen außerordentliche Schüler:innen verstärkt gemeinsam mit ordentlichen Schüler:innen unterrichtet werden“, so Bildungssprecher Heinrich Himmer. Ganz anders die FPÖ: Der Wiener Klubobmann Maximilian Krauss spricht sich klar gegen gemischte Klassen aus, in denen Kinder mit und ohne Deutschkenntnisse gemeinsam unterrichtet werden. „Diese Praxis schadet allen. Jenen, die schon Deutsch können, genauso wie jenen, die es erst lernen müssen.“