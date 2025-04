Quereinsteiger für Deutschförderklassen geplant

Werte sollen vermittelt werden

Am Mittwoch soll die Aufstockung der Planstellen per Umlaufbeschluss in der Regierung fixiert werden. Wie die „Krone“ erfuhr, wird aber noch über die Quereinsteiger – und ihre Anforderungsprofile gerungen. „Wichtig ist, dass die Schulung ein Verständnis für gemeinsame Werte in unserer Gesellschaft vermittelt“, meint etwa Niederösterreichs Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Grundsätzlich sei laut der Landesrätin jede Maßnahmen, die Integration fördert, zu begrüßen. Die aktuelle Maßnahme der Orientierungsklassen gelte es „genau zu evaluieren“ – auch in Hinblick auf die Umsetzbarkeit in den Flächenbundesländern.