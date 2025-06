Höchststand bei Schülern in Deutschförderklassen

Künftig mehr Autonomie bei Förderklassen an Schulen

Das Gros fand damit in separaten Klassen bzw. Gruppen statt, wie die aktuelle Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ durch Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) zeigt. Das entspricht auch der aktuellen Vorgabe: Ab acht betroffenen Schülern am Standort muss eine separate Förderklasse bzw. -gruppe eingerichtet werden. Wiederkehr will den Schulen in dieser Frage allerdings künftig mehr Autonomie geben.